Ударит мороз -11 градусов: в каких областях Украины сильно похолодает

Дождь будет лишь в небольшом количестве областей. В то же время стоит быть готовыми к сильным туманам, которые снизят видимость до 300-500 метров.

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Погода в Украине - синоптик сказала, где ударит мороз -11 градусов/ фото: Главред

Вы узнаете:

Когда в Украине будет самая холодная ночь

В каких регионах температура воздуха опустится до -11 градусов

Какой будет погода в Украине 27 ноября

Погода в Украине в среду будет с более сильными морозами. Температура воздуха опустится еще ниже в минусы в ряде областей.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что ближайшая ночь в недельной синоптической перспективе будет самой холодной.

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"В северных областях Украины, а также в Винницкой и Черкасской областях минимальная температура воздуха ожидается в пределах 4-9 градусов мороза, а на Черниговщине местами до -11 градусов. На остальной территории ночью будет -1...-4 градуса, разве что в западных областях и на юго-востоке - теплое исключение, даже небольшие "плюсы", - рассказала она.

В течение дня среды в Украине ожидается от -2 градусов до +4, в западных областях +4...+7 градусов, на Закарпатье и на юге Крыма +7...+9 градусов.

Также синоптик отметила, что в большинстве областей Украины существенные осадки завтра маловероятны, лишь в западных областях пройдет небольшой дождь, а на севере и в Винницкой области будет небольшой мокрый снег.

"Густеют туманы - видимость временами снижается до 300-500 метров, осторожно", - также предупредила синоптик.

Погода в Украине 27 ноября/ windy.com

Погода в Киеве 27 ноября

В Киеве 27 ноября в дневные часы пройдет небольшой мокрый снег. Ближайшей ночью в столице будет морозно, температура воздуха будет держаться на уровне до -5...-8 градусов. Синоптик отметила, что это будет самая холодная ночь на неделе, а завтра днем в столице ожидается от 0 до -2 градусов.

"В дальнейшем ожидается незначительное повышение температуры воздуха", - добавила Диденко.

Погода в Киеве на неделю/ meteoprog

Кто такая Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что Украину накроют потепление и мокрый снег - синоптик предупредил об изменениях в погоде. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине на протяжении недели с 25 ноября по 1 декабря. В течение недели морозы отступят и произойдет небольшое повышение температуры воздуха. Но вместе с этим увеличится вероятность дождя и мокрого снега.

Также ранее сообщалось, что ударит -9 градусов - стало известно, где в Украине резко похолодает. В некоторых регионах температура воздуха еще сильнее опустится в минусы. Часть областей накроют снег и мокрый снег.

Напомним, синоптик назвала дату самой холодной ночи - кому и когда стоит срочно утепляться. На этой неделе сильных снегопадов в Украине не ожидается за исключением отдельных регионов.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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