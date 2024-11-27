На светофорах больше не будет зелёного: какие изменения вступят в силу в 2025 году

Уже с 1 мая 2025 года в Украине вместо зеленого цвета на светофоре будет изумрудный.

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В Украине изменят светофоры / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

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В Украине изменят оттенок зеленого сигнала

Стрелки на светофорах будут шевронные

Светофоры нового образца появятся в следующем году

В Украине с 2025 года начнут устанавливать новые светофоры современного образца. Об этом говорится в приказе Украинского научно-исследовательского и учебного центра проблем стандартизации, сертификации и качества.

Приказ предусматривает ряд интересных новаций. В частности, стрелки на линзах светофоров будут шевронные, которые лучше видно.

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Также изменен оттенок зеленого сигнала - он станет изумрудным, потому что такой цвет лучше воспринимается водителями.

Кроме того, таймеры обратного отсчета планируют устанавливать как на пешеходных, так и на транспортных светофорах. Появятся кнопки вызова сигнала светофора и устройства звукового оповещения.

Госстандарт также будет регулировать параметры велосипедных и пешеходных светофоров. Их дополнят пиктограммой велосипеда, а диаметр линзы составит 100 мм для велосипедных дорожек и 200 мм - если светофор установлен над дорогой.

Предусматриваются параметры введения и отмены табличек с зеленой стрелкой на уровне красного сигнала.

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Что известно об Украинском научно-исследовательском и учебном центре проблем стандартизации Государственное предприятие "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества" (ГП "УкрНИУЦ") - является ведущей организацией в Украине в сфере стандартизации, которая признана на национальном, международном и европейском уровнях.

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