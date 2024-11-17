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Водителям рассказали об одной важной "скрытой" кнопке в авто: что она делает

Мария Николишин
17 ноября 2024, 04:00
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В некоторых автомобилях есть скрытая кнопка, которая может помочь улучшить качество воздуха в салоне.
Водителям рассказали об одной важной 'скрытой' кнопке в авто: что она делает
Скрытая кнопка в авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

  • Где в автомобиле находится салонный фильтр воздуха
  • Как его почистить

Большинство водителей даже не подозревают, что можно получить доступ к салонному фильтру в автомобиле, чтобы почистить его.

Как сообщает express.co.uk, Скотти Килмер работает автомехаником более 55 лет и регулярно публикует короткие видео на своем канале YouTube, чтобы помочь водителям сократить свои расходы на автотранспорт и избежать повреждения автомобиля, пишет Главред.

видео дня

В частности, он рассказал о скрытом воздушном фильтре, установленном в автомобиле, о котором никто не знает.

Где установлен салонный воздушный фильтр

По словам автомеханика, нажав на бардачок можно вынуть данный фильтр.

"Если заглянуть внутрь, то там есть крышка, которая снимается, и появляется салонный фильтр. Он фильтрует воздух, который попадает в вашу систему кондиционирования и отопления", - сказал он.

Для чего нужен салонный фильтр

Салонные фильтры, которые иногда называют пылевыми фильтрами, можно найти почти во всех современных автомобилях для удаления загрязнения из воздуха, попадающего в салон. Он особенно полезен для автомобилистов или пассажиров с аллергией.

Почему нужно чистить салонный фильтр

Без регулярной чистки фильтра водители могут испытывать значительно меньшую мощность, свист из вентиляционных отверстий или затхлый запах в салоне автомобиля.

Чтобы очистить салонный фильтр, его нужно снять и постучать им о бетонный блок, чтобы вытряхнуть грязь.

"Время от времени чистите его, ударяя по бетону, пока из него не выйдут все крошки. Если это настоящая грязь, вы можете пойти и заменить его", - сказал автомеханик.

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