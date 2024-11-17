Водителям рассказали об одной важной 'скрытой' кнопке в авто: что она делает

Вы узнаете:
- Где в автомобиле находится салонный фильтр воздуха
- Как его почистить
Большинство водителей даже не подозревают, что можно получить доступ к салонному фильтру в автомобиле, чтобы почистить его.
Как сообщает express.co.uk, Скотти Килмер работает автомехаником более 55 лет и регулярно публикует короткие видео на своем канале YouTube, чтобы помочь водителям сократить свои расходы на автотранспорт и избежать повреждения автомобиля, пишет Главред.
В частности, он рассказал о скрытом воздушном фильтре, установленном в автомобиле, о котором никто не знает.
Где установлен салонный воздушный фильтр
По словам автомеханика, нажав на бардачок можно вынуть данный фильтр.
"Если заглянуть внутрь, то там есть крышка, которая снимается, и появляется салонный фильтр. Он фильтрует воздух, который попадает в вашу систему кондиционирования и отопления", - сказал он.
Для чего нужен салонный фильтр
Салонные фильтры, которые иногда называют пылевыми фильтрами, можно найти почти во всех современных автомобилях для удаления загрязнения из воздуха, попадающего в салон. Он особенно полезен для автомобилистов или пассажиров с аллергией.
Почему нужно чистить салонный фильтр
Без регулярной чистки фильтра водители могут испытывать значительно меньшую мощность, свист из вентиляционных отверстий или затхлый запах в салоне автомобиля.
Чтобы очистить салонный фильтр, его нужно снять и постучать им о бетонный блок, чтобы вытряхнуть грязь.
"Время от времени чистите его, ударяя по бетону, пока из него не выйдут все крошки. Если это настоящая грязь, вы можете пойти и заменить его", - сказал автомеханик.
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