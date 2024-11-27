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Ночью раздавались взрывы в Ростовской области: россияне жалуются на атаку дронов

Марина Фурман
27 ноября 2024, 09:56
625
В Ростовской области ночью было неспокойно.
дрон ВСУ, взрыв
РФ под атакой дронов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 43 отдельная механизированная бригада

Основное:

  • Беспилотники атаковали РФ
  • Взрывы раздавались в двух районах Ростовской области

В ночь на 27 ноября беспилотники в очередной раз атаковали Ростовскую область. Об этом в Telegram сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, в течение ночи взрывы прогремели в нескольких районах Ростовской области.

видео дня

"01:20 был атакован Мясниковский район, х. Чкалов - место базирования 381 гаврдейского арт полка. Сбивали из всех видов оружия. Последствия на земле, чем в итоге "сбили" в состоянии уточнения.", - пишет советник.

Также взрывы были зафиксированы в районе Зернограда Ростовской области. Стоит отметить, что в районе аэропорта местные жители обнаружили обломки беспилотников.

Власти РФ в привычной для себя манере сообщают об успешном сбитии всех беспилотников. По версии оккупантов, ночью над Ростовской областью было якобы уничтожено 10 БпЛА разных типов.

Взрывы в Ростовской области - видео:

Ночью раздавались взрывы в Ростовской области: россияне жалуются на атаку дронов

Удары по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, 26 ноября, РФ также была под атакой дронов. Под прицелом Сил обороны Украины были аэродромы РФ, склады с БК и с нефтепродуктами. По словам, советника городского головы Мариуполя, в аэропорту Таганрога базируются вертолеты, в частности К-52. Также громко было в Новошахтинске и Каменске.

23 ноября, в Курской области России прогремели мощные взрывы. В регионе объявили воздушную тревогу в связи с атакой неизвестных БПЛА и ракет. Через несколько минут губернатор региона сообщил, что на Курщине работает российское "ПеВеО". В то же время в российских пабликах разгорелось активное обсуждение ситуации. Местные жаловались на мощные взрывы и сообщали о "прилете".

В ночь на 20 ноября ГУР ударили по командному пункту группировки войск РФ. В России был поражен командный пункт. В городе Губкин Белгородской области были слышны взрывы и виден густой туман.

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Кто такой Петр Андрющенко?

Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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