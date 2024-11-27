Ночью раздавались взрывы в Ростовской области: россияне жалуются на атаку дронов

Основное:
- Беспилотники атаковали РФ
- Взрывы раздавались в двух районах Ростовской области
В ночь на 27 ноября беспилотники в очередной раз атаковали Ростовскую область. Об этом в Telegram сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.
По его словам, в течение ночи взрывы прогремели в нескольких районах Ростовской области.
"01:20 был атакован Мясниковский район, х. Чкалов - место базирования 381 гаврдейского арт полка. Сбивали из всех видов оружия. Последствия на земле, чем в итоге "сбили" в состоянии уточнения.", - пишет советник.
Также взрывы были зафиксированы в районе Зернограда Ростовской области. Стоит отметить, что в районе аэропорта местные жители обнаружили обломки беспилотников.
Власти РФ в привычной для себя манере сообщают об успешном сбитии всех беспилотников. По версии оккупантов, ночью над Ростовской областью было якобы уничтожено 10 БпЛА разных типов.
Взрывы в Ростовской области - видео:
Удары по территории РФ - последние новости
Как писал Главред, 26 ноября, РФ также была под атакой дронов. Под прицелом Сил обороны Украины были аэродромы РФ, склады с БК и с нефтепродуктами. По словам, советника городского головы Мариуполя, в аэропорту Таганрога базируются вертолеты, в частности К-52. Также громко было в Новошахтинске и Каменске.
23 ноября, в Курской области России прогремели мощные взрывы. В регионе объявили воздушную тревогу в связи с атакой неизвестных БПЛА и ракет. Через несколько минут губернатор региона сообщил, что на Курщине работает российское "ПеВеО". В то же время в российских пабликах разгорелось активное обсуждение ситуации. Местные жаловались на мощные взрывы и сообщали о "прилете".
В ночь на 20 ноября ГУР ударили по командному пункту группировки войск РФ. В России был поражен командный пункт. В городе Губкин Белгородской области были слышны взрывы и виден густой туман.
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Кто такой Петр Андрющенко?
Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.
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