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РФ "кошмарит" Украину тысячами дронов: тревожный сценарий новых обстрелов зимой

Алексей Тесля
27 ноября 2024, 05:30
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Враг масштабирует производство дронов, поэтому Украине нужно усиливать ПВО, говорит Владислав Селезнев.
Дроны-камикадзе, Владислав Селезнев
/ Telegram, УНИАН

Важно:

  • ВСУ необходимо работать по производственным мощностям в РФ
  • Враг рассчитывает на создание атмосферы уныния и хаоса

Оккупационная армия РФ пытается перегрузить системы противовоздушной обороны Украины, атакуя десятками дронов и врагу это удается, заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Как подчеркнул он в комментарии ТСН.ua, если Киев и некоторые другие регионы достаточно серьезно защищены, то иногда враг находит слабое место в системе ПВО Украины.

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"Нам есть над чем работать и не стоит недооценивать врага, мол, он применяет самые дешевые дроны, которые сделаны "из дерьма и палок" и никакого вреда нам не нанесут. Эти дроны отнимают наше внимание и наши ресурсы", — объясняет эксперт.

Он предупредил о том, что РФ масштабирует производство дронов, поэтому Украине нужно усиливать ПВО. По его оценке, наличие большого количества мобильных огневых групп и большой процент сбитых дронов не заставит врага прекратить такие атаки, однако это может помочь защитить украинские города от атак РФ.

"Многие известные украинские эксперты в свое время утверждали, что Россия никогда не будет способна производить тысячу дронов в месяц. Затем выяснилось, что оккупанты атакуют Украину двумя тысячами БПЛА", — напомнил бывший спикер Генштаба.

Военный эксперт говорит, что ВСУ необходимо работать по производственным мощностям в РФ, которые заняты сборкой дронов-камикадзе, а для этого нужны ракеты, способные преодолеть расстояния более 300 км.

Собеседник пояснил, что в случае продавливания системы ПВО над Киевом враг рассчитывает на создание атмосферы уныния, хаоса, своего рода давления.

"Путин не отказывается от своих ультимативных требований. Он требует капитуляции Украины. Для того, чтобы эти требования были подтверждены соответствующими аргументами, он давит на Киев. Дроновые и ракетные атаки продолжатся. Нет никаких иллюзий. Враг будет искать любую возможность, чтобы нанести как можно больше ущерба. Тем более, сейчас мы уязвимы. Отопительный сезон, нагрузка на наши энергетические сети колоссальная. По мнению Путина, Украина будет больше склонна к решениям, если мы будем сидеть в темноте. Поэтому враг будет нас "кошмарить" в то время, когда мы будем наиболее уязвимыми", — добавил Селезнев.

Ранее сообщалось о том, что страна-агрессор Россия накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации. Их количество уже достаточно для того, чтобы провести ракетную атаку.

Напомним, ранее сообщалось, что произошла атака на Киевскую область - оккупанты ударили ракетой, вспыхнули пожары, пострадали люди. Оккупанты продолжают атаки на Киевскую область. Прошлой ночью люди пострадали в результате падения обломков сбитых вражеских целей.

Как сообщал Главред, оккупанты массированно ударили дронами по Одессе, есть погибшая и разрушения. Один человек погиб, пострадали девять человек. В результате удара повреждены частные дома, здание учебного заведения и складские помещения.

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Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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Владислав Селезнев война России и Украины атака дронов
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