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Украина запустила "дипломатическое наступление": чего будет добиваться Киев

Андрей Ганчук
8 ноября 2024, 12:16
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Зеленский надеется, что риторика Трампа и его реальные действия будут отличаться.
Зеленский, Трамп
Зеленский планирует убедить Трампа не сокращать военную помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы из материала El Pais:

  • Украина будет строить отношения с Трампом
  • Военная помощь США стратегически важна для Украины
  • Зеленский надеется, что курс Трампа будет отличаться от риторики на выборах

Украина запустила дипломатическую кампанию, задача которой – убедить избранного президента США Дональда Трампа в том, что военную помощь Киеву прекращать нельзя. Иначе такое решение может повлиять на глобальное американское лидерство.

В материале El Pais говорится, что Зеленский неоднократно указывал на важность военной поддержки со стороны США. Без нее Украина окажется в сложной ситуации.

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Трамп во время избирательной кампании говорил о намерении быстро завершить российско-украинскую войну и допускались сценарии с "территориальными уступками" в пользу РФ. Впрочем, Зеленский надеется, что реальный курс республиканца будет отличаться.

Трамп инфографика
Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Как выбирают президента США

Выборы президента США происходят не путем прямого всенародного голосования, а через Коллегию выборщиков.

В зависимости от численности населения, каждый штат имеет определенное количество голосов, и большинство штатов (кроме штатов Мэн и Небраска) отдают все свои голоса выборщиков тому кандидату, который победил в штате на всенародном голосовании. Чтобы победить, кандидату нужно по крайней мере 270 из общего количества в 538 голосов Коллегии выборщиков.

Всенародное голосование происходит во вторник, следующий за первым понедельником ноября, раз в четыре года. Выборщики голосуют в первый понедельник после второй среды декабря, ровно на 41-й день после дня всенародного голосования. Выборщики не собираются вместе, а голосуют все в своих штатах. Потом специальная комиссия конгресса США подсчитывает голоса, и 6 января председатель сената объявляет окончательные результаты президентских выборов.

Отношения Украины с Трампом имеют большое значение

Как отметили журналисты, Зеленский уже выстраивает коммуникацию с Трампом: поздравил его с победой на выборах и выразил надежду на "новую эру для всех нас". Зеленский во время телефонного разговора назвал Трампа лидером, способным достичь "исторического результата", и подчеркнул важность поддержки со стороны США.

Также глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что отношения с Трампом – стратегический интерес Украины.

В статье подчеркивается: Зеленский и его команда надеются на сохранение военной поддержки при Трампе даже если не напрямую, то хотя бы через другие каналы.

Телефонный разговор Зеленского и Трампа – что об этом известно:

Как сообщал Главред, президент Зеленский одним из первых поздравил Трампа с победой на выборах президента США. Украинский гарант назвал результат Трампа впечатляющим и выразил надежду на решительные шаги новой администрации и дальнейшее укрепление украино-американского стратегического партнерства.

Зеленский назвал "замечательным" разговор с Трампом: оба лидера договорились и в дальнейшем поддерживать тесный диалог и сотрудничество. Совместная работа важна для установления справедливого мира.

Позже Зеленский сказал, что разговор с Трампом был "хорошим и продуктивным". Но пока никто не знает, какие действия будет предпринимать избранный американский президент.

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