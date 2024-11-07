Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом и рассказал, что нужно Украине

Некоторые лидеры обнимаются с Путиным, но все становится только хуже, сказал Владимир Зеленский.

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Разговор с Трампом был продуктивный - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы заявления Зеленского:

Украине нужно оружие, а не помощь в переговорах с РФ

Объятия с Путиным никому не помогут

Разговор с Трампом был хорошим и продуктивным

Украине необходимы достаточные объемы вооружений, а не поддержка на переговорах с агрессором Россией. Необходима реализация концепции "мир благодаря силе", которая уже неоднократно доказывала свою эффективность. Некоторые лидеры обнимаются с Владимиром Путиным, но становится только хуже. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает Офис президента, в ходе выступления на пятом саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Будапеште в четверг, 7 ноября, он рассказал о том, что для сдерживания Путина необходимо давление.

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"Мы защищаемся не от российских слов, а от российских нападений. Поэтому нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут. Некоторые из вас обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже. Он думает только о войнах и не изменится. Только давлением можно его сдержать", - отметил Зеленский.

Кроме того, он призвал европейских лидеров подтолкнуть РФ к справедливому миру, найти способ, чтобы российские активы работали на Украину, и ограничить России возможность получать доходы от нефти.

"Счет за эту войну нужно выставлять россиянам, а не Украине. Чтобы Россия больше не могла выдвигать свои фальшивые претензии всем вокруг - от стран Балтии до Балкан. Любая страна, любой лидер, уважающий международное право и сидящий за этим столом, должны понимать, что хищники всегда требуют все большей и большей добычи", - сказал президент.

Трамп выиграл президентские выборы в США / Инфографика: Главред

Как выбирают президента США Выборы президента США происходят не путем прямого всенародного голосования, а через Коллегию выборщиков. В зависимости от численности населения, каждый штат имеет определенное количество голосов, и большинство штатов (кроме штатов Мэн и Небраска) отдают все свои голоса выборщиков тому кандидату, который победил в штате на всенародном голосовании. Чтобы победить, кандидату нужно по крайней мере 270 из общего количества в 538 голосов Коллегии выборщиков. Всенародное голосование происходит во вторник, следующий за первым понедельником ноября, раз в четыре года. Выборщики голосуют в первый понедельник после второй среды декабря, ровно на 41-й день после дня всенародного голосования. Выборщики не собираются вместе, а голосуют все в своих штатах. Потом специальная комиссия конгресса США подсчитывает голоса, и 6 января председатель сената объявляет окончательные результаты президентских выборов.

О чем Зеленский говорил с Трампом

Также он добавил, что вчера говорил с избранным президентом США Дональдом Трампом. Разговор был "хороший и продуктивный". Однако никто не знает, какими будут конкретные действия Трампа.

"Но мы надеемся, что Америка станет сильнее. Именно такая Америка нужна Европе. А Америке нужна сильная Европа. Это связь между союзниками, которую нужно ценить и которую нельзя терять", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Трамп одержал победу на выборах президента США – главные новости:

Как сообщал Главред, представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США. Он набрал 295 голосов выборщиков, тогда как для победы требовалось 270.

Одним из первых поздравил Трампа с победой президент Владимир Зеленский. Он выразил надежду на решительные действий будущей администрации Белого дома и укрепление стратегического сотрудничества Украины и США.

Президентство Трамп повлияет на помощь Украине, написали журналисты The New York Times. Существуют опасения, согласно которым Трамп будет настаивать на сценарии завершения войны, который невыгоден Киеву.

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