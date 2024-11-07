Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом и рассказал, что нужно Украине

Андрей Ганчук
7 ноября 2024, 16:29
371
Некоторые лидеры обнимаются с Путиным, но все становится только хуже, сказал Владимир Зеленский.
Зеленский, Трамп
Разговор с Трампом был продуктивный - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы заявления Зеленского:

  • Украине нужно оружие, а не помощь в переговорах с РФ
  • Объятия с Путиным никому не помогут
  • Разговор с Трампом был хорошим и продуктивным

Украине необходимы достаточные объемы вооружений, а не поддержка на переговорах с агрессором Россией. Необходима реализация концепции "мир благодаря силе", которая уже неоднократно доказывала свою эффективность. Некоторые лидеры обнимаются с Владимиром Путиным, но становится только хуже. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает Офис президента, в ходе выступления на пятом саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Будапеште в четверг, 7 ноября, он рассказал о том, что для сдерживания Путина необходимо давление.

видео дня

"Мы защищаемся не от российских слов, а от российских нападений. Поэтому нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут. Некоторые из вас обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже. Он думает только о войнах и не изменится. Только давлением можно его сдержать", - отметил Зеленский.

Кроме того, он призвал европейских лидеров подтолкнуть РФ к справедливому миру, найти способ, чтобы российские активы работали на Украину, и ограничить России возможность получать доходы от нефти.

"Счет за эту войну нужно выставлять россиянам, а не Украине. Чтобы Россия больше не могла выдвигать свои фальшивые претензии всем вокруг - от стран Балтии до Балкан. Любая страна, любой лидер, уважающий международное право и сидящий за этим столом, должны понимать, что хищники всегда требуют все большей и большей добычи", - сказал президент.

Президентские выборы в США, Харрис, Трамп, инфографика
Трамп выиграл президентские выборы в США / Инфографика: Главред

Как выбирают президента США

Выборы президента США происходят не путем прямого всенародного голосования, а через Коллегию выборщиков. В зависимости от численности населения, каждый штат имеет определенное количество голосов, и большинство штатов (кроме штатов Мэн и Небраска) отдают все свои голоса выборщиков тому кандидату, который победил в штате на всенародном голосовании.

Чтобы победить, кандидату нужно по крайней мере 270 из общего количества в 538 голосов Коллегии выборщиков. Всенародное голосование происходит во вторник, следующий за первым понедельником ноября, раз в четыре года.

Выборщики голосуют в первый понедельник после второй среды декабря, ровно на 41-й день после дня всенародного голосования. Выборщики не собираются вместе, а голосуют все в своих штатах. Потом специальная комиссия конгресса США подсчитывает голоса, и 6 января председатель сената объявляет окончательные результаты президентских выборов.

О чем Зеленский говорил с Трампом

Также он добавил, что вчера говорил с избранным президентом США Дональдом Трампом. Разговор был "хороший и продуктивный". Однако никто не знает, какими будут конкретные действия Трампа.

"Но мы надеемся, что Америка станет сильнее. Именно такая Америка нужна Европе. А Америке нужна сильная Европа. Это связь между союзниками, которую нужно ценить и которую нельзя терять", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Трамп одержал победу на выборах президента США – главные новости:

Как сообщал Главред, представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США. Он набрал 295 голосов выборщиков, тогда как для победы требовалось 270.

Одним из первых поздравил Трампа с победой президент Владимир Зеленский. Он выразил надежду на решительные действий будущей администрации Белого дома и укрепление стратегического сотрудничества Украины и США.

Президентство Трамп повлияет на помощь Украине, написали журналисты The New York Times. Существуют опасения, согласно которым Трамп будет настаивать на сценарии завершения войны, который невыгоден Киеву.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Дональд Трамп война России и Украины Запад
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Удары по Крымскому мосту: в ВМС ВСУ сделали интригующее заявление

Удары по Крымскому мосту: в ВМС ВСУ сделали интригующее заявление

16:30Украина
Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом и рассказал, что нужно Украине

Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом и рассказал, что нужно Украине

16:29Политика
Ядерный статус или смерть: победа Трампа поставила Украину перед выбором - FP

Ядерный статус или смерть: победа Трампа поставила Украину перед выбором - FP

16:03Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем класть монету в обувь: ритуал, от которого деньги потекут рекой

Зачем класть монету в обувь: ритуал, от которого деньги потекут рекой

США будут сокращать объемы помощи для Украины: аналитик дал неутешительный прогноз

США будут сокращать объемы помощи для Украины: аналитик дал неутешительный прогноз

Карта Deep State онлайн за 7 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Минус три корабля: в Forbes рассказали об ударе ГУР по Каспийской флотилии РФ

Минус три корабля: в Forbes рассказали об ударе ГУР по Каспийской флотилии РФ

Украинцы могут увеличить размер своей пенсии: что нужно сделать

Украинцы могут увеличить размер своей пенсии: что нужно сделать

Последние новости

16:58

Кейт Миддлтон вернулась к одному из своих хобби

16:53

Уже обозначили дату: стало известно, когда откроют аэропорты в Украине

16:41

22-летний популярный певец ушел от невесты через полгода после рождения ребенка

16:30

Удары по Крымскому мосту: в ВМС ВСУ сделали интригующее заявление

16:29

Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом и рассказал, что нужно Украине

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:21

Девушка опаздывает на рейсы и садится в самолет последней: зачем она так делает

16:03

Ядерный статус или смерть: победа Трампа поставила Украину перед выбором - FP

15:44

"Застанет врасплох": Туск спрогнозировал действия Трампа относительно войны в Украине

15:43

4 знака зодиака, которые могут пожениться до конца 2024 года

Реклама
15:40

Переговоры Трампа и Путина до инаугурации: в Кремле раскрыли детали

15:40

Сильно повреждены несколько кораблей: новые детали удара по флотилии РФ на Каспии

15:12

Удар по Каспийской флотилии РФ: аналитик назвал вероятную цель атаки

15:07

Решение пойдет на пользу Украине: эксперт назвал неожиданный "плюс" от Трампа

15:03

Как почистить матрас без химии и лишних хлопот за 30 минут

15:00

Передумал: Лорак сухо ответила на вопрос о свадьбе

14:52

В НАТО сделали прогноз о политике Трампа по Альянсу

14:39

Российский дрон разворотил квартиру в Киеве известной украинской телеведущей

14:37

"Выживают, как могут": турецкий сериал выставил украинок проститутками, разгорелся скандалВидео

14:35

Где спрятался крокодил: только самый умный найдет хищника за 7 секунд

14:19

Сразу три НПЗ в России частично остановили работу: в чем причина

Реклама
14:17

"Сделаю, чтобы вас не было": Анна из группы Алиби рассказала про угрозы Цекало

14:09

Алла Пугачева оставит без наследства детей и внуков - росСМИ

14:07

Поставки вооружений Украине: в Южной Корее сделали заявление

14:04

Искусство лени: как безделье становится трендом и делает вас продуктивным

14:00

5 шагов, чтобы подготовить жилье к зиме: эксперт поделилась "золотыми" правилами

13:12

Проще не придумаешь: рецепт вкусных котлет без мяса - быстро и полезноВидео

13:12

Трамп готовит резонансный план завершения войны: СМИ узнали детали

12:57

Люди пили в храме "целебную" воду, но она оказалась совсем не из источника

12:55

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 ноября (обновляется)

12:53

Путин приказал закрепиться до конца месяца: как враг провалил миссию на Харьковщине

12:51

Гороскоп на завтра 8 ноября: Водолеям - успех во всем, Ракам - важное сообщение

12:38

Можно ли сушить белье на батарее: ответ экспертов удивит многих

12:34

Впервые за время полномасштабного вторжения: Зеленский прибыл в ВенгриюВидео

12:26

Изъяли почти 20 тыс. долларов: чиновницу Центральной МСЭК поймали на взяткеФото

12:21

Как Трамп повлияет на войну в Украине: в США раскрыли детали

12:13

Трамп попытается убедить Путина заключить соглашение о прекращении войны в Украине - Волкер

12:12

"Воюй или работай": премьер Шмыгаль объяснил, кому повестки поступят первыми

12:05

Мелания Трамп рассказала, как справляется со стрессом, остается здоровой и красивой

11:56

Трамп и президент Южной Кореи обсудили войска КНДР в РФ: что решили

11:37

Экономят ракеты: россияне точечно атакуют энергетику Украины "Шахедами" - ЦПД

Реклама
11:21

Для кого 2025 год запомнится на всю жизнь: астрологи назвали ТОП-4 знака зодиака

11:16

Китайский гороскоп на завтра 8 ноября: Свиньям - потеря финансов, Собакам - отдых

11:01

Возможность выхода ВСУ из Курской области: военный сделал важное заявление

10:48

Кулеба сказал, в каком случае Трамп заставит Путина "дать заднюю"

10:44

Ночной удар по Украине: в двух областях начались аварийные отключения света

10:39

Дешевый трюк, чтобы избавиться от мышей, не убивая их

10:25

Сколько Украина потратит на нацотбор на "Евровидение-2025" - детали

10:20

Украина может сделать Трампу выгодное предложение: дипломат рассказал детали

10:02

Трамп может начать "тайные" переговоры с РФ и предложить сделку - аналитик

09:28

Иванка Трамп впервые за долгое время появилась на публике и огорошила своим видом

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять