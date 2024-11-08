РФ может ударить ракетами, которые накапливает на аэродромах стратегической авиации - ЦПД

Накопленное количество ракет уже достаточно для того, чтобы провести удар, также готова и сама авиация.

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РФ скоро может ударить ракетами, которые накапливает на аэродромах стратегической авиации/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины в Одесской области, минобороны РФ

Основные тезисы главы ЦПД:

РФ накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации

Накопленное количество ракет уже достаточно для атаки

Не стоит верить пропагандистам РФ, которые говорят, якобы ракетных ударов не будет

Страна-агрессор Россия накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации. Их количество уже достаточно для того, чтобы провести ракетную атаку.

Поэтому украинцам стоит быть готовыми к такой опасности. Об этом предупредил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

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Он призвал не верить российским пропагандистам, которые говорят, что якобы ракетных ударов пока не планируется. Напомним, один из российских пропагандистов 8 ноября опубликовал пост, в котором говорилось, что якобы "массированных ударов ракетами по Украине больше не будет". Но в ЦПД отмечают, что такой информации со стороны россиян верить не стоит.

"Относительно ракетных обстрелов. 1. Меньше верьте российским пропагандистам. В посте "паркера" заложен ультиматум. 2 Враг накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации. Количество уже позволяет осуществить обстрел, также готова и сама авиация. Соответственно, важно быть готовыми к этому", - подчеркнул Коваленко.

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в ночь на 9 ноября РФ ударила 500-килограммовой бомбой по многоэтажке в Харькове. Оккупанты атаковали жилые дома харьковчан, пока те спали. Разрушено несколько этажей в многоэтажке, вспыхнул пожар.

Также сообщалось, что произошла атака на Киевскую область - оккупанты ударили ракетой, вспыхнули пожары, пострадали люди. Оккупанты продолжают атаки на Киевскую область. Прошлой ночью люди пострадали в результате падения обломков сбитых вражеских целей.

Напомним, также оккупанты массированно ударили дронами по Одессе, есть погибшая и разрушения. Один человек погиб, пострадали девять человек. В результате удара повреждены частные дома, здание учебного заведения и складские помещения.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что РФ за ночь атаковала 3 области, есть десятки пострадавших. Оккупанты выпустили по Украине 92 дрона и 5 ракет, а также били авиабомбами. Очень много людей пострадало, в одной из областей погиб человек. Зеленский сделал важное заявление.

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