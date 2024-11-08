"Сливал" РФ места базирования ВСУ для ударов: на Волыни разоблачили предателя в ТЦК

Военный ТЦК передавал россиянам позиции воинской части и ПВО, чтобы откорректировать удары. За это ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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В ТЦК Волыни поймали предателя, который сливал места базирования ВСУ/ коллаж: Главред, фото: СБУ

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Военный ТЦК на Волыни "сливал" РФ места базирования ВСУ, СБУ и полиции

Военного дистанционно завербовал кадровый сотрудник ГРУ РФ

Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества

На Волыни правоохранители разоблачили 30-летнего военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки, который "сливал" стране-агрессору России места базирования подразделений ВСУ, Службы безопасности и Национальной полиции Украины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Отмечается, что военный проходил службу в подразделении охраны местного ТЦК. Его дистанционно завербовал кадровый сотрудник военной разведки РФ (более известной как ГРУ).

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Как отмечают в СБУ, военнослужащий попал в поле зрения оккупантов из-за своих родственников в России, с которыми поддерживал контакт и разделял антиукраинские взгляды.

"Как свидетельствуют материалы производства, фигурант пытался установить и передать агрессору места базирования подразделений ВСУ, Службы безопасности и Национальной полиции. Чтобы выполнить эту задачу агент на служебном авто объезжал местность под видом рабочих поездок и фиксировал расположение военных объектов. Также он пытался обнаружить радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ВСУ для осуществления вражеских обстрелов "в обход" украинской ПВО", - говорится в сообщении.

Полученную информацию агент направлял своему российскому куратору через анонимный чат в мессенджере.

Российского агента разоблачила военная контрразведка СБУ. Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами его сотрудничества с РФ. Мужчину задержали, и теперь ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В то же время были проведены дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны, отметили в СБУ.

"Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", - рассказали в СБУ.

ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

Ранее глава СБУ Василий Малюк рассказал о разоблачении шпиона РФ в штабе ВСУ. Он отметил, что удалось разоблачить российского агента в ОСУВ "Хортица". Спецслужба вместе с тогдашним командующим ОСУВ Александром Сырским разоблачила вражеского "крота" в звании подполковника.

Как сообщал Главред, также СБУ задержали чиновника "Укрэнерго", который "сливал" врагу данные и поддерживал РФ. Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей департамента безопасности "Укрэнерго".

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