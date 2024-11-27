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Путин развязал себе руки к использованию ядерки: эксперт выдал заявление о переговорах

Юлия Закрепа
27 ноября 2024, 11:00обновлено 27 ноября, 11:40
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Подписание Путиным обновленной ядерной доктрины РФ следует рассматривать в контексте приближения даты начала переговоров.
Путин развязал себе руки к использованию ядерки: эксперт выдал заявление о переговорах
РФ запускает по Украине новые ракеты / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот: видео

Ключевые тезисы Разумного:

  • Путин выдал новые "красные линии" из-за ядерной доктрины
  • РФ может применить ядерку в любой момент против Украины
  • Кремль изменил ядерную доктрину, чтобы Трамп давил на Украину

Главред поговорил с политическим экспертом, профессором кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максимом Разумным. Эксперт объяснил, для каких действий Путин развязал себе руки, подписав обновленную ядерную доктрину - при чем здесь Украина.

"Это очередная "красная линия" и озвучивание угроз. То есть это элемент запугивания Украины и ее партнеров. Прямого указания на то, что Москва применит ядерное оружие против Украины, в этом документе нет, не было его и в предыдущем. Обновления ядерных доктрин происходят периодически, и в них вносится все больше поводов для применения ядерного оружия. И сейчас выглядит так, что Россия себя вообще ничем не сдерживает и может применить ядерку в любой момент", - считает Розумный.

Кедр, Ракетный комплекс Кедр
Что известно о ракете "Кедр" / Инфографика: Главред

Розумный также пояснил, что можно выстраивать разные сценарии, но подписание Путиным обновленной ядерной доктрины РФ следует рассматривать в контексте приближения даты начала переговоров и возможного замораживания конфликта.

"Сейчас все готовятся к инаугурации Трампа, к тому, что он вот-вот начнет действовать и давить. И этот шаг российского руководства направлен на то, чтобы Трамп давил на Украину, а не на Россию, принуждал Киев к уступкам и непопулярным решениям", - добавил эксперт.

Смотрите видео о том, чем могут обернуться для Украины ядерные угрозы РФ:

Удар РФ "Орешником" - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что аналитики предупредили, что РФ скоро может снова запустить ракету "Орешник". По оценкам аналитиков, восхваление якобы новейшего оружия Кремлем является частью информационной кампании, направленной на преувеличение военных возможностей России с целью давления на Запад и Украину.

РФ продолжит испытания "Орешника". Российский диктатор Владимир Путин подчеркнул, что система является "гарантом суверенитета и территориальной целостности России" и при массированном применении может сравниться с оружием стратегического назначения.

Владимир Зеленский уже ищет чем сбивать "Орешник" Путина, ведь 21 ноября Россия нанесла удар по Днепру и его окрестностям. В результате атаки пострадало одно из промышленных предприятий города, поэтому министр обороны Украины занимается вопросом ПВО.

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