Притянете к себе беды: что нельзя брать в руки 27 ноября - приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день громко поют птицы
- Почему в этот день нужно стоять лицом к ветру
- Зачем именно в этот день нельзя брать в руки острые предметы
27 ноября церковь почитает память святого великомученика Иакова Персиянина. Как сообщает Главред, он родился в знатной и богатой семье. Его родственники были христианами. Позже он отрекся от христианства, чтобы получить благосклонность персидского царя Издигерда I. Его жена и мать были очень расстроены из-за такого решения Иакова, написали ему письмо с разоблачением и предательством веры, призывая его покаяться. Иаков раскаялся и вернулся в христианство, даже был готов к мученической смерти. Царь узнал об этом и поставил Иакова перед судом, где ему присудили страшную казнь. Ему отрезаки пальцы рук, ног, руки, ноги, а в конце - голову.
Что можно делать 27 ноября
- В этот день можно отправляться в дальнее путешествие. Главное помолиться перед этим, чтобы дорога была легкой.
- В этот день нужно стать лицом к сильному ветру. Предки верили, что он сможет "выдуть" все ваши печали.
Что нельзя делать 27 ноября
1. Нельзя 27 ноября брать в руки острые предметы. Считается, что это приведет к беде.
2. Нельзя 27 ноября женщинам заниматься рукоделием. Предки верили, что вы избавитесь от своего счастья.
3. Нельзя 27 ноября ругаться, сквернословить. Это связано с Рождественским постом.
Приметы 27 ноября
- Если в этот день громко поют птицы, то будет потепление.
- Если в этот день дым подымается вверх, то будет мороз.
- Если в этот день коровы сопят и фыркают, то будет холодная погода.
- Если в этот день яркие звезды, то будет сильный мороз.
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