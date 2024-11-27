Почему в этот день нельзя убирать после полудня - приметы 28 нобря

Что можно делать 28 ноября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от потери благополучия.

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Что нельзя делать 28 ноября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день кошка скребет когтями стену

Почему в этот день нужно брать снег в ладони и подкидывать

Зачем именно в этот день нельзя убирать в доме после полудня

28 ноября церковь почитает память святого преподобного мученика Стефана Нового. Как сообщает Главред, он родился в благочестивой христианской семье. Она долго молилась о рождении ребенка и в итоге родила сына. Женщина растила Стефана в православной вере и благочестии.

Стефан поступил в монастырь святого Авксентия, где он вел аскетический образ жизни, молился, постился и изучал Священное Писание. Стефан стал монахом и быстро достиг духовной зрелости, после чего был избран игуменом монастыря.

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Он стал одним из наиболее активных защитников во время иконоборчества. За его жесткую позицию Стефана арестовали. В тюрьме он молился и поддерживал других заключенных. Он подвергся жестким пыткам, после чего умер.

Что можно делать 28 ноября

В этот день нужно взять снег в ладони и подбросить его вверх. В этот момент нужно загадать желание и оно обязательно сбудется.

В этот день нужно спросить совета у старшего поколения. Обязательно нужно прислушаться к нему.

Что нельзя делать 28 ноября

1. Нельзя 28 ноября громко смеяться и ссориться. Иначе вы можете отпугнуть свое счастье.

2. Нельзя 28 ноября ходить с распущенными волосами незамужним девушкам. Считается, что тогда ей долго придется искать жениха.

3. Нельзя 28 ноября отдавать что-то из дома. Предки верили, что после этого вы влезете в долги.

4. Нельзя 28 ноября употреблять продукты животного происхождения. Так как продолжается Рождественский пост.

5. Нельзя 28 ноября убирать в доме после полудня. Считается, что так вы можете вымести из дома все благополучие.

Приметы 28 ноября

Если в этот день кошка скребет когтями стену, то скоро будет сильный ветер.

Если в этот день много снега, то следующий год будет урожайным.

Если в этот день сухая, но холодная погода, то лето будет жарким.

Если в этот день резко потеплело, то холода затянутся до весны.

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