Получите везение на весь год: что нужно взять взаймы 29 ноября - приметы

Что нельзя делать 29 ноября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от потери благополучия.

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Что нельзя делать 29 ноября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день сильный снегопад

Почему в этот день нужно взять что-то взаймы у соседей

Кому нельзя стричь волосы 29 ноября

29 ноября церковь почитает память святых мучеников Парамона и Филумена. Как сообщает Главред, Парамон был священником, а Филумен – диаконом. Они были родом из города Магнезии, который являлся одним из центров христианской общины. В те времена император Адриан начал преследовать христиан. Парамона и Филиумена схватили, пытаясь заставить отречься от веры. В результате их казнили.

Что можно делать 29 ноября

В этот день можно взять у соседей взаймы любые продукты. Можно взять соль. Считается, что тогда вы получите везение на весь год.

В этот день стоит придерживаться Рождественского поста. Лучше не есть продукты животного происхождения.

Что нельзя делать 29 ноября

1. Нельзя 29 ноября стричь волосы детям до 12 лет. Предки верили, что вы "сострижете" им здоровье и ум.

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2. Нельзя 29 ноября подвергаться вредным привычкам. Считается, что тогда душой может овладеть темная сила.

3. Нельзя 29 ноября подметать пол разными вениками. Иначе вы можете вымести благополучие и достаток.

4. Нельзя 29 ноября беременным девушкам переступать через веник. Считается, что вы можете притянуть к себе проблемы.

Приметы 29 ноября

Если в этот день снежит, то метели будут до Николая.

Если в этот день сильный снегопад, то следующий сезон будет урожайным.

Если в этот день дым идет столбом из дымовой трубы, то будет сильный мороз.

Если в этот день пасмурно и туманно, то скоро пойдет снег.

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