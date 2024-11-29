Очень строгие приметы 30 ноября: что нельзя делать на Андрея

Что можно делать 30 ноября. Приметы и запеты, которые уберегут вас от неприятностей.

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Что нельзя делать 30 ноября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день нет снега

Что принято делать на Андрея

Почему нельзя заниматься уборкой 30 ноября

30 ноября церковь почитает память святого апостола Андрея Первозванного. Как сообщает Главред, он был младшим братом апостола Петра. Именно Андрей, иоанн и Петр стали первыми ближайшими учениками Крестителя.

Андрей был первым, кто с большой радостью последовал за Иисусом, за что и получил имя Первозванный. Он находился рядом с Иисусом Христом все время и после того как тот Воскрес.

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Он видел, как Креститель вознесся на небо, после чего отправился на побережье Черного моря.

Что можно делать 30 ноября

В этот день принято девушкам собираться и гадать на судьбу и будущего мужа. Девушки выпекали сладкий корж из белой муки, сверху его украшали изюмом или сухими вишнями. В нем оставляли дыру и на ленте подвешивали посреди дома.

Парни должны были, не засмеявшись, верхом на кочерге подпрыгнуть и откусить кусок калиты. Тем, кому это удавалось, судьба сулила счастливую женитьбу.

Что нельзя делать 30 ноября

1. Нельзя 30 ноября отказывать в помощи. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.

2. Нельзя 30 ноября заниматься физическим трудом и даже убирать в доме. Это очень большой праздник.

3. Нельзя 30 ноября есть блюда из продуктов животного происхождения. Продолжается Рождественский пост.

4. Хоть на Андрея и принято гадать, все же церковь запрещает это делать.

Приметы 30 ноября

Если в этот день нет снега, то зима будет малоснежной.

Если в этот день идет снег, то всю неделю будут сильные метели.

Если в этот день холодно, то в следующем году будет хороший урожай.

Если в этот день в реках шумит вода, то будут сильные метели.

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