Очень строгие приметы 30 ноября: что нельзя делать на Андрея

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день нет снега
- Что принято делать на Андрея
- Почему нельзя заниматься уборкой 30 ноября
30 ноября церковь почитает память святого апостола Андрея Первозванного. Как сообщает Главред, он был младшим братом апостола Петра. Именно Андрей, иоанн и Петр стали первыми ближайшими учениками Крестителя.
Андрей был первым, кто с большой радостью последовал за Иисусом, за что и получил имя Первозванный. Он находился рядом с Иисусом Христом все время и после того как тот Воскрес.
Он видел, как Креститель вознесся на небо, после чего отправился на побережье Черного моря.
Что можно делать 30 ноября
В этот день принято девушкам собираться и гадать на судьбу и будущего мужа. Девушки выпекали сладкий корж из белой муки, сверху его украшали изюмом или сухими вишнями. В нем оставляли дыру и на ленте подвешивали посреди дома.
Парни должны были, не засмеявшись, верхом на кочерге подпрыгнуть и откусить кусок калиты. Тем, кому это удавалось, судьба сулила счастливую женитьбу.
Что нельзя делать 30 ноября
1. Нельзя 30 ноября отказывать в помощи. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.
2. Нельзя 30 ноября заниматься физическим трудом и даже убирать в доме. Это очень большой праздник.
3. Нельзя 30 ноября есть блюда из продуктов животного происхождения. Продолжается Рождественский пост.
4. Хоть на Андрея и принято гадать, все же церковь запрещает это делать.
Приметы 30 ноября
- Если в этот день нет снега, то зима будет малоснежной.
- Если в этот день идет снег, то всю неделю будут сильные метели.
- Если в этот день холодно, то в следующем году будет хороший урожай.
- Если в этот день в реках шумит вода, то будут сильные метели.
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Что стоит учитывать читателю
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