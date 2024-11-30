Можете оказаться в трудной ситуации: что нельзя делать в Наумов день 1 декабря

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день громко каркают вороны
- Что нельзя делать в Наумов день
- Можно ли заниматься уборкой 1 декабря
1 декабря церковь почитает память святого пророка Наума. В народе еще называют этот праздник Наумов день.
Как сообщает Главред, Наум был одним из 12-ти малых пророков Ветхого Завета. Он был родом из города Элькоша и жил в период около 7 века до нашей эры во время правления ассирийцев.
Наум написал книгу, которая состоит из трех глав и является явлением о падении Ассирии. Он пророчествовал наказание для великого города Никевии за грехи, несправедливость и жесткость.
Что можно делать 1 декабря
- В этот день можно заняться домашними делами.
- В этот день нужно помолиться. У святого пророка просят помощи в сложных ситуациях и семейных делах. В храм стоит пойти всей семьей.
- В этот день можно начинать новые дела. Считается, что они будут успешными.
Что нельзя делать 1 декабря
1. Нельзя 1 декабря есть продукты животного происхождения. Запрет связан с тем, что продолжается Рождественский пост.
2. Нельзя 1 декабря ругаться, сквернословить и жадничать.
3. Нельзя 1 декабря отказывать нуждающимся в помощи. Иначе вы сами можете оказаться в тяжелой ситуации.
4. Нельзя 1 декабря надевать новую шапку. Предки верили, что это может привести к потере памяти.
Приметы 1 декабря
- Если в этот день громко каркают вороны, то будет метель.
- Если в этот день появился комар или муха, то будет оттепель.
- Если в этот день вдалеке лает собака, то будет снегопад.
- Если в этот день будет много снега, то весной будет наводнение.
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