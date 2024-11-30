Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Можете оказаться в трудной ситуации: что нельзя делать в Наумов день 1 декабря

Ангелина Подвысоцкая
30 ноября 2024, 23:26
20
Что можно делать 1 декабря. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем.
приметы
Что нельзя делать 1 декабря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день громко каркают вороны
  • Что нельзя делать в Наумов день
  • Можно ли заниматься уборкой 1 декабря

1 декабря церковь почитает память святого пророка Наума. В народе еще называют этот праздник Наумов день.

Как сообщает Главред, Наум был одним из 12-ти малых пророков Ветхого Завета. Он был родом из города Элькоша и жил в период около 7 века до нашей эры во время правления ассирийцев.

видео дня

Наум написал книгу, которая состоит из трех глав и является явлением о падении Ассирии. Он пророчествовал наказание для великого города Никевии за грехи, несправедливость и жесткость.

Что можно делать 1 декабря

  • В этот день можно заняться домашними делами.
  • В этот день нужно помолиться. У святого пророка просят помощи в сложных ситуациях и семейных делах. В храм стоит пойти всей семьей.
  • В этот день можно начинать новые дела. Считается, что они будут успешными.

Что нельзя делать 1 декабря

1. Нельзя 1 декабря есть продукты животного происхождения. Запрет связан с тем, что продолжается Рождественский пост.

2. Нельзя 1 декабря ругаться, сквернословить и жадничать.

3. Нельзя 1 декабря отказывать нуждающимся в помощи. Иначе вы сами можете оказаться в тяжелой ситуации.

4. Нельзя 1 декабря надевать новую шапку. Предки верили, что это может привести к потере памяти.

Приметы 1 декабря

  • Если в этот день громко каркают вороны, то будет метель.
  • Если в этот день появился комар или муха, то будет оттепель.
  • Если в этот день вдалеке лает собака, то будет снегопад.
  • Если в этот день будет много снега, то весной будет наводнение.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Дорога смерти" для армии РФ на Курщине: ВСУ сковали 50 тысяч оккупантов - Свитан

"Дорога смерти" для армии РФ на Курщине: ВСУ сковали 50 тысяч оккупантов - Свитан

23:05Украина
"Готовимся к работе в декабре": Зеленский заинтриговал решениями ради безопасности

"Готовимся к работе в декабре": Зеленский заинтриговал решениями ради безопасности

22:10Украина
РФ атаковала Днепропетровщину: горит гражданская инфраструктура, есть погибшие

РФ атаковала Днепропетровщину: горит гражданская инфраструктура, есть погибшие

20:04Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Популярный миф о первенстве: на каком месте по сложности украинский язык

Популярный миф о первенстве: на каком месте по сложности украинский язык

Что первым видите на картинке: тест, который раскроет истинную натуру человека

Что первым видите на картинке: тест, который раскроет истинную натуру человека

Поддержка Зеленского резко упала: в СМИ раскрыли, кто подорвал рейтинг президента

Поддержка Зеленского резко упала: в СМИ раскрыли, кто подорвал рейтинг президента

Гороскоп на декабрь 2024 для Близнецов: важная новость, подарок и большое счастье

Гороскоп на декабрь 2024 для Близнецов: важная новость, подарок и большое счастье

Гороскоп на декабрь 2024 для Овнов: риск травм, подарок и возвращение бывших

Гороскоп на декабрь 2024 для Овнов: риск травм, подарок и возвращение бывших

Последние новости

23:56

3 вещи, которые нельзя дарить: мольфар удивил своим предупреждением

23:30

В Сирии повстанцы быстро приближаются к городу Хама: СМИ пишут о госпереворотеВидео

23:26

Можете оказаться в трудной ситуации: что нельзя делать в Наумов день 1 декабря

23:05

"Дорога смерти" для армии РФ на Курщине: ВСУ сковали 50 тысяч оккупантов - Свитан

22:12

За неделю до свадьбы: в семье путиниста Охлобыстина случилась потеря

Мороз -20 и сильные метели: какой будет погода на Новый год в УкраинеМороз -20 и сильные метели: какой будет погода на Новый год в Украине
22:10

"Готовимся к работе в декабре": Зеленский заинтриговал решениями ради безопасности

21:54

Внук-беглец Ротару впервые за долгое время появился в сети

20:59

Россияне "сунут со всех сторон": в DeepState раскрыли ситуацию вблизи Курахово

20:04

РФ атаковала Днепропетровщину: горит гражданская инфраструктура, есть погибшие

Реклама
19:47

Авиация РФ не помогла: армия Асада отступает из Алеппо под давлением повстанцев - СМИ

19:41

"Это сигналы для Трампа": экс-министр прокомментировал громкое заявление Зеленского

19:34

Движение транспорта будет затруднено: в Украине объявили штормовое предупреждение

18:41

Ядерный удар по столицам РФ, Китая и КНДР: Newsweek очертил возможные последствия

18:30

Света будет намного больше: графики отключений электроэнергии на 1 декабря

18:14

Армия РФ пытается окружить важный город: потери врага зашкаливают - Коваленко

17:54

Снижение мобилизационного возраста: Тимочко раскрыл, кто может попасть в список

17:46

"Атлас" двое суток в огне: эксперт назвал последствия удара по важной нефтебазе РФ

17:20

"Переломный момент": КНДР предоставила РФ больше помощи, чем ЕС для Украины - Боррель

17:16

Ракеты Taurus и переговоры о мире в Украине: Шольц сделал неожиданное заявление

16:37

"F-16 мало, но они много сделали": Зеленский сказал, сколько ракет уничтожили самолеты

Реклама
16:20

Трамп вероятнее всего начал контактировать с Кремлем на разных уровнях - Рыбачук

16:18

В Украине расширили перечень профессий для бронирования: кто попал в список

16:02

Частичное открытие неба над Украиной: Шмыгаль раскрыл, когда заработают аэропорты

16:00

Какой будет погода в Украине в декабре 2024 года: синоптик поделилась прогнозом

15:28

Били по самому ценному: какие "жирные цели" армии РФ уничтожили ВСУ в ноябре

14:53

Завершение войны в следующем году: Зеленский раскрыл главное условие

14:37

Гороскоп на декабрь 2024: один знак зодиака получит деньги, подарок или призВидео

14:36

Ядерный удар в ответ: Москва рассматривает новый опасный план - Sky News

14:18

Сергей Лазарев публично унизил Киркорова во время шоу

13:56

Открытая поддержка войны России против Украины: Ким Чен Ын вышел с заявлением - AP

13:29

Поддержка Зеленского резко упала: в СМИ раскрыли, кто подорвал рейтинг президента

13:22

Надо найти краба за 5 секунд: загадка, которую почти нереально разгадать

13:20

США ударили санкциями по РФ: окончание войны в Украине может ускориться - Newsweek

12:47

Гороскоп на декабрь 2024 для Овнов: риск травм, подарок и возвращение бывшихВидео

12:22

Трамп пытается помочь достичь не только мира: политолог раскрыл планы США

12:10

Оккупанты приблизили ЗАЭС к катастрофе: в Минэнерго рассказали, что произошло

11:56

Выбрал жить и не скучает ни по чему российскому: ведущий "в хлам" разнес РФ

11:38

ГУР поразило еще три РЛС оккупантов в Крыму: подробности

11:25

Какая ситуация на Курщине: аналитики раскрыли, что на самом деле там происходит

11:00

Гороскоп на декабрь 2024 для Тельцов: чем удивит последний месяц 2024 годаВидео

Реклама
10:57

В Бердянске прогремели взрывы: оккупанты объявили об отключении света

10:41

В сети обсуждают изменившуюся до неузнаваемости Линдси Лохан

10:17

Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на маршрутку в Херсоне: все детали

10:10

Членство в НАТО может остановить горячую фазу войны: Зеленский выдал заявление о вступлении

09:24

Карта Deep State онлайн за 30 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:00

Экономика позволит России воевать ещё полгода: Новак – о том, как Орешник толкает рубль ко дну

08:56

Гороскоп на декабрь 2024 для Близнецов: важная новость, подарок и большое счастьеВидео

08:53

Армия РФ оккупировала еще 3 населенных пункта в Донецкой области - DeepState

08:10

Война нервов, ядерный удар и конвенциональная война: анализ того, что сейчас происходитмнение

07:58

"Я очень просил их": партнеры дали лишь четверть того, что просила Украина - Зеленский

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Рецепты на Новый год
Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять