Можете оказаться в трудной ситуации: что нельзя делать в Наумов день 1 декабря

Что можно делать 1 декабря. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем.

https://glavred.info/primety/mozhete-okazatsya-v-trudnoy-situacii-chto-nelzya-delat-v-naumov-den-1-dekabrya-10618871.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 1 декабря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день громко каркают вороны

Что нельзя делать в Наумов день

Можно ли заниматься уборкой 1 декабря

1 декабря церковь почитает память святого пророка Наума. В народе еще называют этот праздник Наумов день.

Как сообщает Главред, Наум был одним из 12-ти малых пророков Ветхого Завета. Он был родом из города Элькоша и жил в период около 7 века до нашей эры во время правления ассирийцев.

видео дня

Наум написал книгу, которая состоит из трех глав и является явлением о падении Ассирии. Он пророчествовал наказание для великого города Никевии за грехи, несправедливость и жесткость.

Что можно делать 1 декабря

В этот день можно заняться домашними делами.

В этот день нужно помолиться. У святого пророка просят помощи в сложных ситуациях и семейных делах. В храм стоит пойти всей семьей.

В этот день можно начинать новые дела. Считается, что они будут успешными.

Что нельзя делать 1 декабря

1. Нельзя 1 декабря есть продукты животного происхождения. Запрет связан с тем, что продолжается Рождественский пост.

2. Нельзя 1 декабря ругаться, сквернословить и жадничать.

3. Нельзя 1 декабря отказывать нуждающимся в помощи. Иначе вы сами можете оказаться в тяжелой ситуации.

4. Нельзя 1 декабря надевать новую шапку. Предки верили, что это может привести к потере памяти.

Приметы 1 декабря

Если в этот день громко каркают вороны, то будет метель.

Если в этот день появился комар или муха, то будет оттепель.

Если в этот день вдалеке лает собака, то будет снегопад.

Если в этот день будет много снега, то весной будет наводнение.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред