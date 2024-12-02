Успех и удача приду на весь год: что нужно сделать 3 декабря

Что нельзя делать 3 декабря. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от потери благополучия.

https://glavred.info/primety/uspeh-i-udacha-pridu-na-ves-god-chto-nuzhno-sdelat-3-dekabrya-10619171.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 3 декабря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день снегур чирикает под окном

Почему нельзя громко смеяться и говорить

Что нужно делать 3 декабря

3 декабря церковь почитает память святого пророка Софонии. Как сообщает Главред, он был одни из 12-ти малых пророков. Он пророчествовал во время правления иудейского царя Иосии. Он делал все, чтобы искоренить идолопоклонство и призывал людей поклоняться истинному Богу. Софония был потомком царского рода. В своей книге он называет себя сыном Кушия и правнуком Езекия.

Что можно делать 3 декабря

В этот день нужно молчать. Предки верили, что если не проронить ни слова, то в следующем году вас будет ждать успех и удача.

В этот день нужно помолиться. У святых просят о благополучии.

Что нельзя делать 3 декабря

1. Нельзя 3 декабря нельзя громко смеяться и разговаривать. Этот день лучше провести в тишине и молчании, чтобы преуспеть в любых начинаниях следующего года.

видео дня

2. Нельзя 3 декабря думать только о материальном. Иначе от вас отвернется удача.

3. Нельзя 3 декабря лениться и избегать труда. Считается, что тогда вы отпугнете благополучие.

Приметы 3 декабря

Если в этот день кот садится у печи, то будет стужа.

Если в этот день кошка лежит на полу, то придет потепление.

Если в этот день снегур чирикает под окном, то будет оттепель.

Если в этот день дрова сильно трещат в печи, то придет мороз.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред