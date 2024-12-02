Успех и удача приду на весь год: что нужно сделать 3 декабря

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день снегур чирикает под окном
- Почему нельзя громко смеяться и говорить
- Что нужно делать 3 декабря
3 декабря церковь почитает память святого пророка Софонии. Как сообщает Главред, он был одни из 12-ти малых пророков. Он пророчествовал во время правления иудейского царя Иосии. Он делал все, чтобы искоренить идолопоклонство и призывал людей поклоняться истинному Богу. Софония был потомком царского рода. В своей книге он называет себя сыном Кушия и правнуком Езекия.
Что можно делать 3 декабря
- В этот день нужно молчать. Предки верили, что если не проронить ни слова, то в следующем году вас будет ждать успех и удача.
- В этот день нужно помолиться. У святых просят о благополучии.
Что нельзя делать 3 декабря
1. Нельзя 3 декабря нельзя громко смеяться и разговаривать. Этот день лучше провести в тишине и молчании, чтобы преуспеть в любых начинаниях следующего года.
2. Нельзя 3 декабря думать только о материальном. Иначе от вас отвернется удача.
3. Нельзя 3 декабря лениться и избегать труда. Считается, что тогда вы отпугнете благополучие.
Приметы 3 декабря
- Если в этот день кот садится у печи, то будет стужа.
- Если в этот день кошка лежит на полу, то придет потепление.
- Если в этот день снегур чирикает под окном, то будет оттепель.
- Если в этот день дрова сильно трещат в печи, то придет мороз.
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