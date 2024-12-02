Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Успех и удача приду на весь год: что нужно сделать 3 декабря

Ангелина Подвысоцкая
2 декабря 2024, 15:11
48
Что нельзя делать 3 декабря. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от потери благополучия.
приметы
Что нельзя делать 3 декабря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день снегур чирикает под окном
  • Почему нельзя громко смеяться и говорить
  • Что нужно делать 3 декабря

3 декабря церковь почитает память святого пророка Софонии. Как сообщает Главред, он был одни из 12-ти малых пророков. Он пророчествовал во время правления иудейского царя Иосии. Он делал все, чтобы искоренить идолопоклонство и призывал людей поклоняться истинному Богу. Софония был потомком царского рода. В своей книге он называет себя сыном Кушия и правнуком Езекия.

Что можно делать 3 декабря

  • В этот день нужно молчать. Предки верили, что если не проронить ни слова, то в следующем году вас будет ждать успех и удача.
  • В этот день нужно помолиться. У святых просят о благополучии.

Что нельзя делать 3 декабря

1. Нельзя 3 декабря нельзя громко смеяться и разговаривать. Этот день лучше провести в тишине и молчании, чтобы преуспеть в любых начинаниях следующего года.

видео дня

2. Нельзя 3 декабря думать только о материальном. Иначе от вас отвернется удача.

3. Нельзя 3 декабря лениться и избегать труда. Считается, что тогда вы отпугнете благополучие.

Приметы 3 декабря

  • Если в этот день кот садится у печи, то будет стужа.
  • Если в этот день кошка лежит на полу, то придет потепление.
  • Если в этот день снегур чирикает под окном, то будет оттепель.
  • Если в этот день дрова сильно трещат в печи, то придет мороз.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Прощупать", на что готов Зеленский: Шольц прибыл в Киев с неожиданной миссией

"Прощупать", на что готов Зеленский: Шольц прибыл в Киев с неожиданной миссией

15:15Украина
"Вместе делаем все, чтобы восстановить мир": Зеленский встретился с Шольцом

"Вместе делаем все, чтобы восстановить мир": Зеленский встретился с Шольцом

14:58Украина
Ракеты КНДР несут "серьезную опасность": в ГУР рассказали о новых поставках в РФ

Ракеты КНДР несут "серьезную опасность": в ГУР рассказали о новых поставках в РФ

14:25Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Путин готовит удар по высшему руководству Украины: появился тревожный прогноз

Путин готовит удар по высшему руководству Украины: появился тревожный прогноз

"Часть территории мы оставили": генерал выдал правду о ситуации на Курщине

"Часть территории мы оставили": генерал выдал правду о ситуации на Курщине

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти пингвина

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти пингвина

Выплата 1000 гривен стартовала: гендиректор "Укрпочты" объяснил, как получить средства

Выплата 1000 гривен стартовала: гендиректор "Укрпочты" объяснил, как получить средства

"Если мы продержимся, то им хана": ВСУ могут обломать планы Путина - детали

"Если мы продержимся, то им хана": ВСУ могут обломать планы Путина - детали

Последние новости

16:04

Почему "грудень" имеет такое название: правильный ответ знают не все

15:35

Дива Монро призналась, почему ей приходится ходить в парике

15:21

Уже можно запасаться: что можно сделать из чесночной шелухи

15:15

"Прощупать", на что готов Зеленский: Шольц прибыл в Киев с неожиданной миссией

15:11

Успех и удача приду на весь год: что нужно сделать 3 декабря

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:58

"Вместе делаем все, чтобы восстановить мир": Зеленский встретился с Шольцом

14:25

Ракеты КНДР несут "серьезную опасность": в ГУР рассказали о новых поставках в РФ

13:59

Операция ВСУ на Курщине: украинцы могут похвастаться успешным продвижением - ISW

13:32

Гороскоп на завтра 3 декабря: Скорпионам - отдых, Водолеям - интересное сообщение

Реклама
13:27

Лакомый не только к Запорожью: Путин готовит наступление на деоккупированный в 2022 году город

13:26

В Украину придет потепление: синоптик назвала даты

13:10

Жена Романа Сасанчина забирает дочь и уезжает от певца

12:41

Что ждет все знаки зодиака до 15 декабря: гороскоп Таро на новолуние

12:26

Украина может временно потерять оккупированные территории: Столтенберг сделал заявление

12:13

В ДТП в Днепре погибла 10-летняя девочка: вероятного виновника уже ловили без правВидео

12:07

Телеканал 2+2 начал съемки нового детективного сериала "Охранник"

11:34

Военные РФ "дают драпака" из Дамаска: ситуация в Сирии "заходит в пике" - ГУР

11:24

Одной категории мужчин разрешили выезжать за границу: какие документы нужны

11:09

РФ планирует наступление на Запорожье: СМИ узнали дату и направление возможного удара

11:06

Астероид размером с небоскреб приближается к Земле: есть ли опасность - Forbes

Реклама
10:24

Что будет, если вставить ветку алоэ вера в банан

10:14

Контрнаступление россиян на Курщине проваливается: Свитан назвал главную проблему врага

10:07

У ВСУ нет сил, чтобы вернуть все захваченные территории: Зеленский назвал другой путь

09:57

РФ запустила по Украине больше сотни дронов: сколько удалось сбить

09:40

Выплата 1000 гривен стартовала: гендиректор "Укрпочты" объяснил, как получить средства

09:34

Как повысить экономию бензина зимой: эксперт рассказал, что делать

09:27

Режим Башара Асада в Сирии рассыпается на частимнение

09:01

Шольц приехал в Киев впервые за 2,5 года и уже сделал важное заявление

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 декабря (обновляется)

08:36

Ударит мороз -6 градусов и будет мокрый снег: прогноз погоды в Украине на неделю

08:25

Армия РФ продвинулась в Курахово и еще трех населенных пунктах – DeepState

08:14

Карта Deep State онлайн за 2 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

07:35

Чем отличаются 2 изображения: непросто будет отыскать отличия за 15 секунд

07:06

Киев атаковали дроны: уничтожены около 20 вражеских БПЛА

06:43

В Тернополе дрон попал в пятиэтажку: есть погибший и тяжелораненыеФото

06:21

Фюрер гуляет: 50% бюджета РФ - на войнумнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти пингвина

04:00

Выбрасывать не стоит: что делать с яичными желтками - интересный лайфхак

03:02

На фронте наступил решающий момент: генерал рассказал, есть ли основания для паники

02:30

Путин готовит удар по высшему руководству Украины: появился тревожный прогноз

Реклама
02:11

Новый "бойфренд" Анджелины Джоли публично заговорил про отношения

01:30

"Почему вы так слепы?": Риз Уизерспун опозорилась рекламой русской культуры

00:30

"Лакомые кусочки" для врага: Путин поставил цель захватить сразу два города

00:29

Дмитрий Кулеба признался, почему 13 лет назад не забрал дочь из роддома

01 декабря, воскресенье
23:32

Не представляют счастья без набитого кошелька: ТОП-3 самых меркантильных знаков зодиака

22:59

Испортили киевлянам воскресенье: столицу атакует рой вражеских дронов - где слышны взрывы

22:20

В декабре все украинцы могут получить по 1000 гривен: что нужно сделать

22:18

Звезда Вечернего Квартала женился и впервые показал возлюбленную

21:58

Чем посыпать дорожки, кроме песка и соли: лучшие способы борьбы с гололедом

21:23

"Если мы продержимся, то им хана": ВСУ могут обломать планы Путина - детали

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять