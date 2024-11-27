В Крыму - взрывы, в роспабликах - паника: что происходит на оккупированном полуострове

Сегодня в Севастополе громко. Оккупационные "власти" жалуются на "комбинированную атаку".

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В Крыму 27 ноября прогрмели взрывы / Коллаж: Главред, фото: google.com/maps, t.me/Crimeanwind

Кратко:

В Севастополе и других города Крым слышны взрывы

Оккупированный полуостров якобы атакуют дроны и ракеты

В среду, 27 ноября, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Над Севастополем был виден дым. Гауляйтер города Михаил Развожаев заявил о "комбинированной атаке ВСУ". Тем временем жители Крыма очень обеспокоены тем, что перед взрывами не звучал звук воздушной тревоги.

"В Севастополе взрыв, похоже на работу росПВО", - пишет Telegram-канал Крымский ветер.

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Сообщается, что российская ПВО работает с аэродрома Бельбек и из района Инкермана.

Над Нахимовским училищем в Севастополе виден дым. Как пишет Крымский ветер, "это мог быть выход ракеты".

Дым поднимается над Нахимовским училищем / Фото: t.me/Crimeanwind

​Позже на канале сообщили о возможном "прилете" на аэродром Бельбек.

"В Севастополе много пусков ракет ПВО и взрывов. Сообщают о "прилете" по аэродрому "Бельбек", - отмечает Крымский ветер.

Так называемый "глава" оккупированной администрации Развожаев утверждает, что "в Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО".

"По предварительной информации уже сбиты две воздушные цели над акваторией в районе Северной стороны", - заявил гауляйтер в Telegram.

Позже он написал, что "дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено еще 2 БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря".

Крымские Telegram-каналы пишут, что Силы обороны Украины наносят комбинированный удар с применением группы БПЛА, ракет "Нептун" и ракет С-200. Работа российской ПВО по дронам ведется и в Евпатории, и Саки.

Тем временем жители Севастополя жалуются, что их не предупредили об опасности и не включили сигнал воздушной тревоги.

Освобождение Крыма - последние новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вернуть Крым под свой контроль дипломатическим путем. Это важно, чтобы не терять десятки тысяч жизней украинских граждан для возвращения Крыма военным путем.

Главред ранее писал: командующий ВМС Алексей Неижпапа подчеркнул, что для освобождения оккупированного Крыма необходимо уничтожить Керченский мост, ведь он является важным элементом логистики. По его словам, победа возможна только при условии ликвидации всей российской военной логистики.

Эксперт по вопросам обороны Нидерландского института международных отношений Clingendael в Гааге Дик Занде заявил, что Украина может попытаться уничтожить Крымский мост, если США позволят использовать ATACMS не только на территории Курской области.

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Крымский мост (Керченский мост) Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия. Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км. Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.

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