Украина может попытаться уничтожить Крымский мост: названо главное условие

Возможность ударов по РФ обеспечила бы для Украины будущий козырь для переговоров.

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Удар по Крымскому мосту / коллаж: Главред, фото: twitter.com/Krymsky_bridge, Википедия

Главные тезисы из заявления эксперта:

Украина может ударить по Крымскому мосту и уничтожить его

Это возможно, если США согласятся на использование ATACMS без ограничений

Украина может попытаться уничтожить Крымский мост, если США позволят использовать ATACMS не только на территории Курской области. Об этом заявил эксперт по вопросам обороны Нидерландского института международных отношений Clingendael в Гааге Дик Занде, передает Укринформ.

По его словам, есть несколько сценариев развития событий в случае разрешения использования предоставленного оружия без ограничений.

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"Если США согласятся на использование ATACMS без ограничений, то Украина имеет несколько вариантов. Например, она может попытаться разрушить мост в Крыму, что создаст серьезные проблемы для материально-технического обеспечения Крыма Россией. Или могут нацелиться на склады, аэродромы и другие цели в глубине российской территории. В общем, это также обеспечило бы для Украины будущий козырь для переговоров, что Россия прекращает удары дальнего действия в обмен на то, что Украина сделает то же самое", - предположил эксперт.

ATACMS / Инфографика: Главред

Он отметил, что некоторые американские СМИ сообщают о частичном снятии ограничений, что ракеты ATACMS могут быть использованы только в ответ на развертывание северокорейских войск в Курской области.

"Если же такое условие не применяется, то наконец, администрация Байдена приняла решение, которое следовало принять уже давно", - подчеркнул Занде.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Разрешение США на удары вглубь РФ - что известно

Как сообщал Главред, президент США Джо Байден впервые разрешил использование Украиной предоставленных США ракет большой дальности для ударов вглубь страны-агрессора России.

Источники в Вашингтоне отмечают, что США разрешили использовать американское оружие дальнего радиуса действия для нанесения ограниченных ударов по территории РФ в ответ на развертывание Северной Кореей тысяч военнослужащих для оказания помощи Кремлю в войне против Украины.

В то же время, издание The Economist сообщает, что страна-агрессор РФ может расширить помощь йеменским хуситам, которые запускают ракеты по судам в Красном море, после разрешения США бить дальнобойным оружием вглубь российской территории.

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Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, произведенная американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твердом топливе. Ее различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и m142 HIMARS.

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