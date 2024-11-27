Родился мертвым: Киркоров выдал личный секрет и рассказал об унижениях матери

Путинист Киркоров рассказал, что он родился совершенно мертвым.

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Филипп Киркоров родился мертвый/ коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

Как родная мать унижала Киркорова

Каким он родился

Что случилось потом

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает страшное террористическое вторжение РФ в Украину, сделал неожиданное признание.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, оказалось что трусливый и малодушный "король" российской эстрады, родился... мертвым.

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"А вы знаете, что я мертвым родился? Да. Пуповина вокруг шеи обмоталась. На свет появился не дыша. А потом — вздох…", - рассказал он.

Он также добавил, что его перепуганные родители окружили его невероятной заботой. "Столько любви обрушилось на меня. Так меня ждали, так мной дорожили. Родители, бабушка, тети, дяди. Я же на юге рос, у моря. Семья, дом, солнце и очень много любви", — признается путинист.

Кстати, Киркоров называет себя "два метра красоты" и вспоминает, как его унижала мать. "Иногда я обижался на родителей. В 21 год, когда ко мне пришла популярность и я словил звездную болезнь, меня заземляла одна мамина фраза. Однажды мы с ней пришли на съемки в Останкино, тут же меня окружили поклонницы. И я могу их понять — два метра такой красоты! Я тогда только начал „выходить в свет" — обмен улыбками, комплименты, признания… И вдруг я слышу командный мамин голос: „Спину выпрямил!" Мама часто спускала меня с небес на землю", — добавляет он.

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Отметим, как сообщал Главред, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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