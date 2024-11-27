Мирошниченко рассказала, куда делись родители их приемной дочери Ангелины

Инна Мирошниченко дала большое интервью, где поделилась подробностями своей жизни и работы.

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Ангелина Мирошниченко со своей сестрой / Коллаж Главред, фото Instagram/inna_mi

Вы узнаете:

Что случилось с родителями Ангелины

Какой путь прошла девочка

Почему ее забрали от биологических родителей

Юрист и телеведущая Инна Мирошниченко, которая несмотря на сложности, делится историей усыновления в своей социальной сети Instagram, впервые рассказала о том, что случилось с родителями их второй приемной дочери Ангелины.

В интервью Алине Дротюк она рассказала, что биологические родители Ангелины были сиротами с непростым прошлым. Пара росла и познакомилась в интернате.

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"У Ангелины родители тоже сироты. Они вдвоем попали в интернат по разным причинам. Кто-то осиротел, у кого-то родители пьянствовали и умерли. Дети жили в заведении абсолютно демотивированные. Заведение их разрушает и калечит. Они не получали должного образования, не получили знаний и получили ментальную инвалидность. Интеллект не развился. Но они выпускаются из этого заведения, женятся и рождается ребенок", - рассказывает она.

Мирошниченко делится, что девочку в 2 месяца забрали у родителей и "поставили крест" на ней.

"В два месяца ребенка изъяли, потому что он голодал. Они снова устраиваются в интернатное заведение. А там не разрешено проживать с ребенком, даже если ты хочешь. Его направляют в детский дом. Там он растет как "ребенок людей с ментальной инвалидностью". И сразу на нем ставят крест, что он вырастет таким же. Но юридически родителей не могут лишить прав, потому что они не то, что не хотят, а не могут выполнять. А они очень хотят, но не могут", - объяснила адвокат.

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Ранее Главред писал о том, что Инна Мирошниченко шокировалакадрами и подробностями того, как живут дети в одном из интернатов.

Ранее также стало известно, что Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном. Она также выложила две фотографии, которые показывают поразительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.

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Кто такая Инна Мирошниченко? Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и двоих приемных - сына Марселя и дочь Ангелину. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.

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