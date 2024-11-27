"Повредил нерв": популярный шоумен попал в больницу после несчастного случая

Амадор Лопес признался, почему обратился к медикам.

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Амадор Лопес новости - Амадор Лопес оказался под капельницами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos

Краткое содержание:

Амадор Лопес попал в больницу

После госпитализации звезда рассказал, что с ним произошло

Ему потребуется реабилитация

Украино-венесуэльский певец и хореограф Амадор Лопес напугал поклонников снимком из больницу - он оказался под капельницам, но свое состояние не комментировал, лишь призвал всех поберечь себя.

Сегодня в своем блоге в Instagram шоумен наконец вышел на связь. С усталой улыбкой на лице он рассказал, что с ним происходит.

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Оказалось, что несчастный случай прервал гастроли Лопеса - артист упал и сильно ударился рукой. После этого он перестал чувствовать конечность, из-за чего обратился за помощью медиков.

Сейчас Амадор, к счастью, чувствует себя гораздо лучше - его состояние стабилизировали, и он может вернуться к гастролям. Артист признался, что впереди его ждет сложный период восстановления, однако он вернется в норму.

"Коротко расскажу: был на гастролях, упал. Когда встал не чувствовал руку вообще, думал, что перелом. Но, слава Богу, нет. Повредил нерв, который отвечает за подвижность руки. Реабилитация будет долгой, но все будет хорошо", - рассказал Амадор Лопес.

Амадор Лопес новости - Амадор Лопес оказался под капельницами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos

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Кто такой Амадор Лопес? Амадор Хосе Лопес Родригес - украино-венесуэльский фехтовальщик, хореограф и певец. Исполняет песни в стилях поп и техно, рэп и регги. В 2006 создал студию латиноамериканских танцев в Киеве и шоу-балет "Rumbero's", который работал с известными звездами эстрады Украины. Сотрудничал с шоу "Танцы со звездами", "Танцую для Тебя", Майданс- 2 и "Фабрика звезд", сообщает Википедия. В феврале 2022 года стал гражданином Украины.

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