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Ядерная кнопка не страшна: мужчина подготовился к апокалипсиса - что он придумал

Даяна Швец
27 ноября 2024, 04:00
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Мужчина собрал запасы продуктов, которые можно использовать в течение двух-трех месяцев, а также замороженных продуктов, которые можно хранить несколько лет.
Ядерка, продукты
Мужчина сверхмощно подготовился к возможной катастрофе / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

Сэм, который в течение трех лет готовил свой дом к возможным кризисным ситуациям, убежден, что его семья из шести человек сможет справиться с любой природной, экономической или политической угрозой.

Свои достижения он показал в видео, которое стало популярным в TikTok, набрав миллионы просмотров, пишет Главред со ссылкой на mirror.co.uk.

"Я готовился к природным катастрофам, экономическим кризисам и политическим потрясениям. Мы сделали запасы продуктов, которые можно использовать в течение двух-трех месяцев, а также замороженных продуктов, которые можно хранить несколько лет", - пояснил он, демонстрируя десятки полок, заполненных продуктами длительного хранения.

видео дня

Кроме продовольствия, Сэм позаботился и о защите. Он собрал все необходимое для обороны - от масок и инструментов до медикаментов для противодействия возможным последствиям радиации. Его подход предусматривает готовность к любым сценариям, включая обеспечение безопасности дома и семьи.

Также он подготовил значительный запас воды, который хранит в больших резервуарах, ведь не исключает рисков ее загрязнения. Сэм не остановился только на этом - его стратегия включает запасы пищи для долгосрочного использования, солнечные генераторы, аккумуляторы и солнечные панели для обеспечения энергетической автономии.

Чтобы быть готовым к эвакуации, Сэм подготовил наборы первой помощи, тревожные рюкзаки и другие необходимые вещи. Он считает, что такая подготовка является важным шагом для каждого.

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на увиденное:

  • "Во время апокалипсиса найти этот дом будет настоящим подарком судьбы"
  • "Я тоже люблю готовиться, но боюсь, что все может смыть цунами, поскольку живу на побережье"
  • "Это огромные расходы, но они того стоят"

На замечание о пустой трате времени и денег, Сэм отвечает хейтерам, что это похоже на страховку: даже если она не понадобится, иметь ее значительно спокойнее.

Готовиться к мировой катастрофе или нет - выбор каждого, однако к зиме собственный дом подготовить точно надо. Эксперты рассказали, какие ТОП-8 вещей необходимо постирать перед морозами.

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Ядерный шантаж Кремля

29 февраля 2024 года президент страны-агрессора РФ Владимир Путин во время обращения к российскому Федеральному собранию продолжил пугать мир ядерным оружием, утверждая, что их ядерные силы в полной готовности. Путин также объявил о разработке новых вооружений, таких как крылатые ракеты "Буревестник" и система "Посейдон".

Также Путин угрожал странам Запада ракетным ударом в ответ на их план размещения войск в Украине. Он подчеркнул, что Россия также имеет оружие, которое может поражать цели на территории Запада, включая ядерное. Эта угроза стала ответом на заявление президента Франции о возможном размещении западных войск в Украине.

В свою очередь лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на ядерные угрозы Путина, заявив, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие.

Между тем заместитель генсека НАТО Мирча Джоане считает, что ядерные угрозы российского диктатора Путина базируются на психологическом запугивании, а не на конкретных планах.

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