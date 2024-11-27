Ядерная кнопка не страшна: мужчина подготовился к апокалипсиса - что он придумал

Мужчина собрал запасы продуктов, которые можно использовать в течение двух-трех месяцев, а также замороженных продуктов, которые можно хранить несколько лет.

https://glavred.info/life/yadernaya-knopka-ne-strashna-muzhchina-podgotovilsya-k-apokalipsisu-chto-on-pridumal-10617578.html Ссылка скопирована

Мужчина сверхмощно подготовился к возможной катастрофе / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

Сэм, который в течение трех лет готовил свой дом к возможным кризисным ситуациям, убежден, что его семья из шести человек сможет справиться с любой природной, экономической или политической угрозой.

Свои достижения он показал в видео, которое стало популярным в TikTok, набрав миллионы просмотров, пишет Главред со ссылкой на mirror.co.uk.

"Я готовился к природным катастрофам, экономическим кризисам и политическим потрясениям. Мы сделали запасы продуктов, которые можно использовать в течение двух-трех месяцев, а также замороженных продуктов, которые можно хранить несколько лет", - пояснил он, демонстрируя десятки полок, заполненных продуктами длительного хранения. видео дня

Кроме продовольствия, Сэм позаботился и о защите. Он собрал все необходимое для обороны - от масок и инструментов до медикаментов для противодействия возможным последствиям радиации. Его подход предусматривает готовность к любым сценариям, включая обеспечение безопасности дома и семьи.

Также он подготовил значительный запас воды, который хранит в больших резервуарах, ведь не исключает рисков ее загрязнения. Сэм не остановился только на этом - его стратегия включает запасы пищи для долгосрочного использования, солнечные генераторы, аккумуляторы и солнечные панели для обеспечения энергетической автономии.

Чтобы быть готовым к эвакуации, Сэм подготовил наборы первой помощи, тревожные рюкзаки и другие необходимые вещи. Он считает, что такая подготовка является важным шагом для каждого.

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на увиденное:

"Во время апокалипсиса найти этот дом будет настоящим подарком судьбы"

"Я тоже люблю готовиться, но боюсь, что все может смыть цунами, поскольку живу на побережье"

"Это огромные расходы, но они того стоят"

На замечание о пустой трате времени и денег, Сэм отвечает хейтерам, что это похоже на страховку: даже если она не понадобится, иметь ее значительно спокойнее.

Готовиться к мировой катастрофе или нет - выбор каждого, однако к зиме собственный дом подготовить точно надо. Эксперты рассказали, какие ТОП-8 вещей необходимо постирать перед морозами.

Другие важные новости:

Ядерный шантаж Кремля 29 февраля 2024 года президент страны-агрессора РФ Владимир Путин во время обращения к российскому Федеральному собранию продолжил пугать мир ядерным оружием, утверждая, что их ядерные силы в полной готовности. Путин также объявил о разработке новых вооружений, таких как крылатые ракеты "Буревестник" и система "Посейдон". Также Путин угрожал странам Запада ракетным ударом в ответ на их план размещения войск в Украине. Он подчеркнул, что Россия также имеет оружие, которое может поражать цели на территории Запада, включая ядерное. Эта угроза стала ответом на заявление президента Франции о возможном размещении западных войск в Украине. В свою очередь лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на ядерные угрозы Путина, заявив, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие. Между тем заместитель генсека НАТО Мирча Джоане считает, что ядерные угрозы российского диктатора Путина базируются на психологическом запугивании, а не на конкретных планах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред