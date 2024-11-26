Россия ускоряет наступление: враг захватил рекордную площадь территорий Украины - Reuters

Нынешние темпы наступления армии России являются самыми быстрыми с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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Украина теряет значительно больше территорий, чем в предыдущие годы / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Главные тезисы статьи:

Оккупанты заняли территорию в пол-Лондона только за последний месяц

Война переходит в самую опасную фазу

Россия установила рекорд по захвату украинских территорий

Страна-агрессор Россия поставила цель как можно быстрее захватить все территории востока Украины, поэтому темпы продвижения оккупационных войск РФ за последние недели увеличились до рекордных с 24 февраля 2022 года показателей.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на аналитиков и военных блогеров. Помогает России продвигаться на фронте в Украине в частности привлечение северокорейских войск.

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В то же время ВСУ пытаются ослабить врага с помощью поставленных западными партнерами ракет, ими они наносят потери врагу непосредственно на территории России.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

"Война вступает в фазу, которая, по словам некоторых российских и западных официальных лиц, может быть самой опасной", - говорится в статье.

По последним данным, РФ установила рекорд и в недельных и месячных показателях захвата новых украинских территорий. В частности, за последнюю неделю оккупационные войска РФ захватили почти 235 квадратных километров.

А в ноябре, по данным DeepState, который изучает кадры боевых действий и предоставляет карты линии фронта, российские войска заняли 600 квадратных километров украинских территорий.

Таким образом, согласно открытым картам, РФ уже контролирует 18% территории Украины, включая весь Крым, чуть более 80% территорий Донбасса и более 70% Запорожской и Херсонской областей на юге, а также чуть менее 3% восточной Харьковской области.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Запорожской области активно действуют разведывательные и диверсионные подразделения армии страны-агрессора России. Как сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, вражеские силы проводят накопление и подготовку к наступательным действиям.

Ранее также стало известно, что около двух третей всех штурмов, происходящих сейчас на фронте, приходятся на Донецкую область. Самое активное направление - Покровское.

Накануне сообщалось, что армия страны-агрессора РФ не отказывается от своих захватнических целей и пытается взять под огневой контроль Курахово Донецкой области и логистические пути, которые ведут к нему.

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