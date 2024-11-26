Россия ускоряет наступление: враг захватил рекордную площадь территорий Украины - Reuters

Главные тезисы статьи:
- Оккупанты заняли территорию в пол-Лондона только за последний месяц
- Война переходит в самую опасную фазу
- Россия установила рекорд по захвату украинских территорий
Страна-агрессор Россия поставила цель как можно быстрее захватить все территории востока Украины, поэтому темпы продвижения оккупационных войск РФ за последние недели увеличились до рекордных с 24 февраля 2022 года показателей.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на аналитиков и военных блогеров. Помогает России продвигаться на фронте в Украине в частности привлечение северокорейских войск.
В то же время ВСУ пытаются ослабить врага с помощью поставленных западными партнерами ракет, ими они наносят потери врагу непосредственно на территории России.
"Война вступает в фазу, которая, по словам некоторых российских и западных официальных лиц, может быть самой опасной", - говорится в статье.
По последним данным, РФ установила рекорд и в недельных и месячных показателях захвата новых украинских территорий. В частности, за последнюю неделю оккупационные войска РФ захватили почти 235 квадратных километров.
А в ноябре, по данным DeepState, который изучает кадры боевых действий и предоставляет карты линии фронта, российские войска заняли 600 квадратных километров украинских территорий.
Таким образом, согласно открытым картам, РФ уже контролирует 18% территории Украины, включая весь Крым, чуть более 80% территорий Донбасса и более 70% Запорожской и Херсонской областей на юге, а также чуть менее 3% восточной Харьковской области.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Запорожской области активно действуют разведывательные и диверсионные подразделения армии страны-агрессора России. Как сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, вражеские силы проводят накопление и подготовку к наступательным действиям.
Ранее также стало известно, что около двух третей всех штурмов, происходящих сейчас на фронте, приходятся на Донецкую область. Самое активное направление - Покровское.
Накануне сообщалось, что армия страны-агрессора РФ не отказывается от своих захватнических целей и пытается взять под огневой контроль Курахово Донецкой области и логистические пути, которые ведут к нему.
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Что нужно знать о Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.
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