Контракт для 18-24-летних и перегоры с Трампом: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 11 февраля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 11 февраля / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

РФ атакует Украину крылатыми ракетами: что известно

Утром во вторник, 11 февраля, в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ заявили о ракетной атаке РФ. Фиксируются первые крылатые ракеты.

Около пяти часов утра в Telegram ВС ВСУ сообщили о скоростной цели в Полтавской области.

видео дня

В Украине экстренно отключают свет из-за ракетной атаки РФ

Утром 11 февраля в Украине ввели экстренные отключения света из-за ракетной а таки страны-агрессора РФ.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил об очередной атаке на энергосистему Украины.

"Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом", - написал он в Facebook.

РФ ударила ракетами по Полтавщине: без газа остались 9 населенных пунктов

Во вторник, 11 февраля, российская армия в очередной раз атаковала Полтавскую область. В результате ракетного удара без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района.

Как сообщили в Полтавской ОГА, попаданий в объекты гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

В РФ дали "зеленый свет" на применение пыток для военнопленных ВСУ - СМИ

Через несколько недель после вторжения в Украину один из начальников тюрем снял все ограничения на применение насилия к украинским военнопленным.

Генерал-майор и начальник тюрем Санкт-Петербурга Игорь Потапенко обратился с прямым посланием к элитному подразделению охранников, которое должно было следить за притоком пленных из Украины: "Будьте жестокими, не жалейте их".

Он приказал не применять обычные правила, а, как передает издание, убрать все ограничения против насилия. Потапенко также отменил использование нательных камер для фиксации действий охранников. Подобные инструкции получили и другие подразделения по всей стране - из Бурятии, Москвы, Пскова и других мест, сообщает The Wall Street Journal.

Передача США редкоземельных металлов на $500 млрд: Трамп заявил о согласии Украины

Президент Дональд Трамп заявил, что США должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли успешно заключить мирное соглашение между Киевом и Москвой. По его словам, Украина уже согласилась передать Штатам редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон уже предоставил.

В эфире Fox News Трамп заявил, что "более 300 миллиардов долларов", которые США предоставили Украине, затмевают вклад других стран в военные действия.

Войска РФ атакуют плацдарм ВСУ в Курской области: в ISW раскрыли ситуацию

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска недавно продвинулись вперед на украинском участке фронта в Курской области на фоне боевых действий, продолжавшихся в этом районе 10 февраля.

Трамп анонсировал разговор с Зеленским и важную встречу в Украине

Президент США Дональд Трамп намерен на этой неделе поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вскоре в Украину должен приехать и американский спецпредставитель по Киеву и Москве Кит Келлог.

Как сообщает Радио Свобода, хозяин Белого дома накануне Мюнхенской конференции заявил, что на неделе планирует поговорить с Зеленским.

Войска РФ попытались прорвать оборону на Покровском направлении, детали

Войска агрессора России предприняли попытку прорыва обороны ВСУ на Покровском направлении. Некоторые украинские позиции были разрушены. Самая горячая ситуация на фронте - вокруг Покровска.

Как сообщили в группировке Хортица, враг активизировался, в частности, и на Покровском направлении.

Какие условия могут означать окончание войны в Украине: Жданов раскрыл реальный сценарий

Военные эксперты назвали первые признаки, которые могут в будущем свидетельствовать о финале активной фазы боевых действий в 2025 году.

В комментарии для ТСН военный эксперт Олег Жданов высказал мнение, что одним из таких признаков может стать уменьшение воздушных ударов со стороны России, уменьшение атакующих и штурмовых действий на линии фронта.

РФ ночью запустила по Украине 124 дрона и 19 ракет: ПВО сбила 57 вражеских БПЛА

В ночь на 11 февраля 2025 года российские оккупанты осуществили комбинированный воздушный удар по Украине с использованием ракет различных типов воздушного, наземного и морского базирования. Под удар попали объекты газодобывающей промышленности в Полтавской области.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, армия РФ применила до 19 крылатых, баллистических и управляемых авиационных ракет.

Силы обороны перехватили инициативу: бойцы добились успеха к северу от Харькова

Украинские военные перехватили тактическую инициативу к северу от Харькова, в районе Липцов Харьковской области. Войска постепенно отодвигают оккупантов России к границе. Впрочем, процесс медленный, поскольку у врага преимущество в артиллерии. Об этом заявил представитель службы по связям с общественностью 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев.

Армия РФ начала резко приближаться к Константиновке: в СМИ раскрыли угрожающую ситуацию

Главный редактор "Суспільне. Донбасс" Андрей Крамченков сообщил, что оккупанты все ближе к Константиновке, поэтому уже более широкий спектр вооружений может применяться по этому городу.

"Вокруг Константиновки есть три активных направления. Константиновка - это ближний тыл группировки, которая обороняет с одной стороны Часов Яр, с другой - Курдюмовку и Торецк. То есть, если посмотреть на карту, есть дуга вокруг Константиновки. На севере она опирается на Часов Яр, вершина этой дуги - Курдюмовка, и на юге - это почти полностью разрушенный Торецк", - пояснил Крамченков в эфире телеканала Эспрессо.

Зеленскому нужно снизить призывной возраст для сохранения поддержки Запада - Bloomberg

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо решить проблему с нехваткой войск, снизив призывной возраст с 25 лет, чтобы "заслужить" постоянной поддержки Запада. Об этом пишет Bloomberg.

"В конце этой недели представители Белого дома планируют обсудить со своими европейскими коллегами, как положить конец войне в Украине. Однако для того, чтобы переговоры привели к прочному урегулированию, США и их союзники должны показать, что они готовы обеспечить его соблюдение", - сказано в статье.

Что ждет Россию и режим Путина в ближайшие годы: появился прогноз

Пока рано говорить о том, что есть основания для дестабилизации ситуации внутри России. Впрочем, подобные предпосылки могут стать заметными в течение 3-5 лет, ведь и СССР в свое время рухнул под санкционным давлением США и по результатам гонки вооружений. Об этом заявил бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука.

Во время чата на Главреде он рассказал о том, что сейчас нет оснований для дестабилизации обстановки внутри России.

Нефтеперерабатывающие заводы РФ под прицелом: в Defense Express раскрыли планы ВСУ

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что дальнобойные дроны атаковали Саратовский НПЗ, а также базу, где хранится топливо для российских бомбардировщиков.

"В прошлом году произошло 80 важных атак нашими дальнобойными дронами по объектам России. За январь таких атак было 20, половина из которых была направлена на нефтеперерабатывающие и энергетические объекты России, а также на военные объекты. Сейчас видим, что динамика за февраль превысит январь, поскольку увеличивается количество дронов, которые приобщаются к ударным операциям", - отметил Згурец в эфире телеканала Эспрессо.

Ким Чен Ын отправил Путину артиллерию и готовит войска: в Сеуле узнали детали

Режим Ким Чен Ына в КНДР отправил агрессору России примерно 200 единиц дальнобойной артиллерии и направил около 11 тысяч своих военных. Ожидается, что Пхеньян направит еще больше войск и оружия для российской агрессии против Украины.

Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap News со ссылкой на Минобороны Южной Кореи, в разведке выяснили, что Пхеньян направил РФ около 11 тысяч военных. Из них 300 были ликвидированы, ранены около 2700 солдат.

В среду, 12 февраля, на погоду в Украине все еще будет влиять антициклон. Именно поэтому осадков в виде снега не стоит ожидать.

Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Мороз в ближайшее время будет прыгать и маскироваться под ласкового, но вы не верьте. Потому что все равно до конца месяца, по крайней мере по предварительным прогнозам, будет доминировать холодная погода", - отметила Диденко.

Украина купит российские реакторы для достройки ХАЭС: сколько потратят

Верховная Рада Украины приняла законопроект, который позволяет "Энергоатому" приобрести российские реакторы из Болгарии для Хмельницкой АЭС. Об этом 11 февраля сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") в своем Telegram.

Решение поддержали 269 депутатов, в том числе фракции "Слуга народа", "Батьківщина" и депутатские группы "Платформа за жизнь и мир", "За будущее", "Доверие" и "Восстановление Украины".

Разведка Британии назвала серьезную проблему России, которую не может решить Путин

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что попытки Владимира Путина решить демографическую проблему вряд ли увенчаются успехом. Штрафы для сторонников "чайлдфри" не помогут.

Как отмечается в сводке разведки Британии, российский суд в Севастополе в незаконно аннексированном Крыму оштрафовал местную жительницу на 50 000 рублей (примерно 500 долларов) за вероятную пропаганду "чайлдфри".

"Я очень боюсь": Кличко назвал сроки окончания войны в Украине

Городской голова Киева Виталий Кличко предположил, что завершение войны в Украине возможно через один-два месяца. Об этом Кличко сказал во время форума " Демократическая устойчивость Украины во время войны и в период восстановления" 11 февраля.

По его словам, боевые действия, вероятно, прекратятся после компромисса, который будет болезненно восприниматься обществом и может вызвать беспорядки.

Николаевская область пока не является приоритетной целью для России, а оккупационные войска не имеют возможности наступать на город. Об этом в интервью "Укринформу" заявил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

Оружие Украине для защиты от РФ: документ о ленд-лизе уже в Конгрессе, детали

В Конгрессе Соединенных Штатов уже зарегистрирован законопроект, направленный на восстановление механизма ленд-лиза для Украины. Его инициатор - конгрессмен-республиканец Джо Уилсон. Текста документа пока нет.

В описании документа говорится о следующем:

"(Целью закона является необходимость, - ред.) предоставить президенту расширенные полномочия по заключению соглашений с правительством Украины о предоставлении в аренду или лизинг оборонных товаров этому правительству для защиты гражданского населения в Украине от российского военного вторжения, а также для других целей".

"Я не знаю, посмотрим": Зеленский хочет предложить Путину обмен территориями

Если президент США Дональд Трамп сможет усадить Украину и Россию за стол переговоров, то Киев может предложить Кремлю прямой обмен территориями, отдав захваченные земли в Курской области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

"Мы можем обменять одну территорию на другую", - сказал он.

Зеленский предложил обмен территориями между Украиной и Россией: о чем идет речь

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью изданию The Guardian, в котором рассказал об актуальной ситуации на фронте, поддержке западных партнеров и вызовах, с которыми сталкивается Украина в войне против России. Он обозначил ключевые приоритеты украинской власти и подчеркнул важность международной помощи для укрепления обороноспособности страны.

Главред собрал главные заявления Владимира Зеленского относительно мирных переговоров и войны в Украине.

Лимиты на 12 февраля: кого и когда "заденет" ограничение поставок электроэнергии

В Украине в среду, 12 февраля, будут применять ограничения мощности промышленности и бизнеса.

Ограничения будут длиться в общей сложности 10 часов в сутки и в тех временных промежутках, как это происходит и во вторник, говорится в сообщении в Telegram НЭК Укрэнерго.

"Мы готовы, я готов": встреча Зеленского и Трампа может состояться в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский после проведения Мюнхенской конференции по безопасности может отправиться в Вашингтон для переговоров с новым президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в материале Guardian.

Отмечается, что в конце недели Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где планирует встречу с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом.

Отправка миротворцев в Украину будет решаться в Мюнхене - NYT

Отправка европейских миротворцев в Украину станет одной из ключевых тем обсуждения на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля. Дискуссии вокруг этой инициативы набирают обороты на фоне предположений о возможном перемирии между Украиной и Россией. Об этом пишет The New York Times.

Украина "перепродает оружие США": в МИД жестко ответили на домыслы Карлсона

В МИД Украины опровергли заявление американского пропагандиста Такера Карлсона о том, что Украина якобы перепродает оружие, которое США предоставляют в качестве военной помощи, мексиканским наркокартелям.

Как отметил спикер МИД Украины Георгий Тихий в соцсети X, каждую единицу военной техники, которую получает Украина, "реально отслеживают" и контролируют "независимые механизмы".

"Война скоро будет закончена": Трамп отправил министра финансов в Украину

Война в Украине должна завершиться как можно быстрее, ведь она вызвала слишком много смертей и разрушений. Министр финансов США Скотт Бессент прибудет в Киев для переговоров о сделке по редкоземельным украинским металлам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

В Украину вернется снег, но мороз ослабнет: названа дата потепления

Погода в Украине 12 февраля будет очень морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что до конца места будет доминировать прохладная погода. 13-15 февраля ожидается потепление, но на следующей неделе снова ударит похолодание. В то же время не следует ожидать сверхсильных морозов.

В Пентагоне оценили вероятность отправки войск США в Украину

Новый министр обороны США Питер Хегсет прокомментировал вероятность отправки американских войск в Украину.

США не намерены отправлять свои войска в Украину, подчеркнул он во время общения с журналистами в Штутгарте.

Выезд за границу и 2 миллиона гривен: в Минобороны запустили контракт для 18-24-летних

Министерство обороны Украины официально запустило проект "Контракт 18-24" - добровольную инициативу для граждан в возрасте 18-24 года, желающих присоединиться к Силам обороны на год. Об этом говорится на сайте Минобороны.

Участники получат достойное финансовое вознаграждение, боевую подготовку по стандартам НАТО и социальные гарантии, которых не предлагает ни одна гражданская профессия.

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