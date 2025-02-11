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Какие условия могут означать окончание войны в Украине: Жданов раскрыл реальный сценарий

Юлия Закрепа
11 февраля 2025, 10:55обновлено 11 февраля, 11:45
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Пока неизвестно, кто будет гарантировать прекращение огня и кто будет гарантировать безопасность Украине.
Какие условия могут означать окончание войны в Украине: Жданов раскрыл реальный сценарий
Когда может закончиться война в Украине / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Главные тезисы:

  • В январе и феврале интенсивность боевых действий снизилась вдвое
  • Как Путин хочет "застолбить" за собой территории

Военные эксперты назвали первые признаки, которые могут в будущем свидетельствовать о финале активной фазы боевых действий в 2025 году.

В комментарии для ТСН военный эксперт Олег Жданов высказал мнение, что одним из таких признаков может стать уменьшение воздушных ударов со стороны России, уменьшение атакующих и штурмовых действий на линии фронта.

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"В январе и феврале интенсивность боевых действий снизилась вдвое, почти втрое. В декабре она составляла 200 в сутки, сейчас - примерно 100 в сутки. Но по состоянию на сейчас самое главное то, что нет условий для прекращения огня", - говорит Жданов.

Жданов также заявил о том, что пока неизвестно, кто будет гарантировать прекращение огня и кто будет гарантировать безопасность.

По мнению Жданова, Путин хочет "застолбить" за собой территории, это для него крайне важный момент.

"А мы хотим вернуть территории. И где гарантия, что Трамп поставит Путину условия по снижению интенсивности боевых действий? Мы в таком случае можем контрнаступать. И это будет обосновано, потому что это наши территории. Очень сложный вопрос, который должен решаться за столом переговоров. Гарантированное прекращение огня может состояться при условии личных переговоров Украины, России и посредников, которые возьмут на себя ответственность за выполнение условий двумя сторонами", - говорит аналитик.

Олег Жданов считает, что окончание войны может произойти через год - это вполне вероятный срок, за который можно завершить войну. Но если под контролем России останется хотя бы клочок нашей земли, то это будет замороженный конфликт.

По мнению Жданова, российская армия уже испытывает проблемы с бронетехникой.

"Дело еще и в том, что Россия уже начинает проседать в плане ведения войны на истощение. Нам очень повредит, если США уменьшат военную помощь. Гужевой транспорт и вьючные животные - это говорит о том, что разведка права в том, что в июне Россия выходит на нулевые запасы, которые остались у нее с советских времен. Есть проблема с бронетехникой. По разным оценкам, как утверждается, у России есть 5-6 тысяч танков, которые есть на хранении. Но это те тысячи танков, которые невозможно завести и восстановить их техническое состояние. Все, закончилось", - предполагает Жданов.

Резюмируя, военный эксперт говорит, что уменьшение интенсивности обстрелов Украины может быть признаком или истощения России, или укажет на то, что Россия настраивается завершить активную фазу войны. Но при этом на отвод войск Россия может потратить и неделю, и месяц, и год.

"Все будет зависеть от степени договоренностей", - говорит Жданов.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал начало важных переговоров. Украина готовится к новым переговорам с европейскими и американскими партнерами. Речь идет о заседании в формате "Рамштайн".

Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах с РФ и Украиной о завершении войны. Президент США заявил, что Штаты достигли прогресса в переговорах о завершении войны России и Украины. При этом глава Белого дома отказался раскрывать подробности каких-либо переговоров.

Стали известны детали разговора Путина и Трампа. Переговоры между Трампом и Путиным завершились невыгодно для Кремля, на это указывает политика Вашингтона в отношении РФ после инаугурации Трампа, отмечает полковник британской армии в отставке Филипп Ингрэм.

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