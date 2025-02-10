"Приближение реального мира": Зеленский анонсировал начало важных переговоров

Украина со среды начнет переговоры с европейскими и американскими партнерами.

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Зеленский анонсировал переговоры с партнерами / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

Что известно:

Украина готовится к переговорам с партнерами

Переговоры будут нацелены на приближение реального мира

Украина готовится к новым переговорам с европейскими и американскими партнерами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Речь идет о заседании в формате "Рамштайн", встречи в Киеве и Мюнхенской конференции по безопасности. Ожидается, что первые переговоры начнутся в среду.

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"Важно работать всем нам вместе ради приближения реального мира и действенных гарантий безопасности - безопасности людей, безопасности нашего государства, безопасности экономических отношений и обязательно - нашей ресурсной устойчивости: и не только Украины, но и всего свободного мира. Все это решается сейчас, все это решается Украиной и нашими партнерами. Мир - это всегда общее дело", - сказал Зеленский.

Переговоры Украины и России - последние новости

Как сообщал ранее Главред, президент Украины Владимир Зеленский предположил, при каких условиях будет вести с Путиным переговоры. Переговоры Украины с РФ возможны, однако Европа и США должны предоставить нам гарантии безопасности.

Также ранее в МИД "раскрыли карты", где будут проходить переговоры по окончанию войны. Ключевой подход к переговорам - ничего об Украине без Украины.

В AP ранее сообщали, что Путин на переговорах не пойдет на компромисс, но Запад этого не понял. Издание отмечает, что российские войска "стабильно продвигаются" на фронте, а российская экономика до сих пор не потерпела краха.

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