"Приближение реального мира": Зеленский анонсировал начало важных переговоров

Что известно:
- Украина готовится к переговорам с партнерами
- Переговоры будут нацелены на приближение реального мира
Украина готовится к новым переговорам с европейскими и американскими партнерами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
Речь идет о заседании в формате "Рамштайн", встречи в Киеве и Мюнхенской конференции по безопасности. Ожидается, что первые переговоры начнутся в среду.
"Важно работать всем нам вместе ради приближения реального мира и действенных гарантий безопасности - безопасности людей, безопасности нашего государства, безопасности экономических отношений и обязательно - нашей ресурсной устойчивости: и не только Украины, но и всего свободного мира. Все это решается сейчас, все это решается Украиной и нашими партнерами. Мир - это всегда общее дело", - сказал Зеленский.
Переговоры Украины и России - последние новости
Как сообщал ранее Главред, президент Украины Владимир Зеленский предположил, при каких условиях будет вести с Путиным переговоры. Переговоры Украины с РФ возможны, однако Европа и США должны предоставить нам гарантии безопасности.
Также ранее в МИД "раскрыли карты", где будут проходить переговоры по окончанию войны. Ключевой подход к переговорам - ничего об Украине без Украины.
В AP ранее сообщали, что Путин на переговорах не пойдет на компромисс, но Запад этого не понял. Издание отмечает, что российские войска "стабильно продвигаются" на фронте, а российская экономика до сих пор не потерпела краха.
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