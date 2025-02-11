РФ атакует Украину крылатыми ракетами: что извсетно

Около шести часов утра ракеты уже зафиксированы в Сумской области, которые движутся в направлении Полтавской.

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В Украине объявлена воздушная тревога / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/alarmukraine

Кратко:

В Украине объявлена воздушная тревога

РФ атакует страну крылатыми ракетами

Утром во вторник, 11 февраля, в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ заявили о ракетной атаке РФ. Фиксируются первые крылатые ракеты.

Около пяти часов утра в Telegram ВС ВСУ сообщили о скоростной цели в Полтавской области.

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"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена ​​воздушная тревога", - говорилось в сообщении.

После шести часов утра сообщалось о крылатых ракетах в Сумской и Полтавской областях.

Карта воздушных тревог по состоянию на 06:40 / t.me/alarmukraine

Отметим, что ночью мониторинговые каналы информировали о взлете стратегических бомбардировщиков РФ. Однако официального подтверждения не было.

Тем временем в Военно-морских силах сообщили, что по состоянию на 06:00 в Черном море находится вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет Калибр общим залпом до 4 ракет.

В Средиземном море - 5 вражеских кораблей, из которых два являются носителями крылатых ракет Калибр общим залпом до 22 ракет.

Отчет ВМС Украины / t.me/ukrainian_navy

Мониторинговый канал monitor сообщает, что по состоянию на 06:53 крылатые ракеты типа Х-101 в воздушном пространстве Украины отсутствуют.

"Борты Ту-95мс все еще в зоне потенциальных пусков, а это всегда плюс час на долет крылатых ракет", - говорится в сообщении.

Воздушные атак РФ на Украину - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 7 февраля 2025 года российская оккупационные войска атаковали Украину 112-ю ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Поздно вечером 9 февраля российские оккупанты нанесли удар по городу Сумы. Как сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь, РФ атаковала город Шахедом.

Россияне ударили по спальному району города, там поблизости расположена школа и другие учебные заведения. Дрон, предварительно, уничтожил 7 автомобилей.

В ночь на 10 февраля российская оккупационная армия атаковала Киев дронами - в столице были слышны взрывы. В городе работали силы ПВО.

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