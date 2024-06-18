Температура воздуха упадет до +18: в Украине внезапно ухудшится погода

Синоптики предупреждают о том, что 19 июня в Украине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 19 июня / фото: pixabay

Погода в Украине 19 июня будет жаркой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день синоптики прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности. Безопасно будет только в Волынской, Тернопольской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Прогноз погоды в Украине на 19 июня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что 19 июня температура воздуха в Украине повысится до 34 градусов. Небольшие дожди могут быть на Волыни, в Черниговской и Сумской областях. Уже 20-го июня в Украину придет похолодание. Температура воздуха опустится до 18 градусов тепла. Также будут дожди и грозы.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 19 июня

В Украине 19 июня будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 15-20°, днем 27-32°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 22-27°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +33

По данным meteoprog, 19 июня в Украине будет сухая и жаркая погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +21...+33 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до 16...+27 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 19 июня / фото: meteoprog

Погода 19 июня в Киеве

В Киеве 19 июня будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 15-20°, днем 27-32°; в Киеве ночью 18-20°, днем около 30°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 19 июня / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в июне 2024 года. Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. В то же время могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.

Также синоптик предупредил украинцев о непогоде. На выходных в большинстве областей нашей страны, за исключением юго-восточной части, пройдут дожди с грозами, местами осадки будут значительными. При этом в отдельных местах могут быть град и шквалистые порывы ветра до 20 м/с, особенно в дневные и вечерние часы.

Напомним, в Украину ворвалась новая магнитная буря. Специалисты прогнозируют, что мощность этой магнитной бури возрастет до 4-х баллов.

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