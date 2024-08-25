'6 ударов в одну точку': новые детали взрывов в Мариуполе - что удалось уничтожить

23 августа во временно оккупированном Россией Мариуполе прозвучала серия взрывов. О последствиях удара Сил обороны Украины рассказал в эфире 24 канала советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко
По его словам, последствия нанесенных ударов для противника оказались серьезными. После взрывов россияне начали спешно эвакуировать военную технику и быстро перемещать личный состав на новые места базирования.
Андрющенко добавил, что по полученной информации, 23 августа удары были направлены по российской системе ПВО, размещенной возле поселка Мангуш.
"Было нанесено 6 ударов по одной точке, которая расположена к западу от Мариуполя. Там было поражение по одному из дивизионов противовоздушной обороны, ПВО была полностью обезврежена. Накануне Дня Независимости это был подарок от ВСУ", - сказал советник городского головы Мариуполя.
Андрющенко подчеркнул, что это поражение стало серьезным ударом для противника. Он отметил, что был уничтожен именно тот комплекс С-300, который россияне недавно перевезли из Приморска Запорожской области после того, как предыдущий комплекс был уничтожен под Мариуполем.
"Это было громко, эффективно", - рассказал Андрющенко.
Кто такой Петр Андрющенко?
Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, 23 августа советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о неспокойной ситуации в городе, где прогремели мощные взрывы.
4 августа во временно оккупированном Мариуполе произошел масштабный пожар в районе новой военной базы оккупантов, о чем также сообщил Андрющенко.
15 июля в городе прогремели два взрыва, во время которых российские оккупанты задействовали свою систему ПВО. По предварительным данным, над Мариуполем был сбит неизвестный объект.
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