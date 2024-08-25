'6 ударов в одну точку': новые детали взрывов в Мариуполе - что удалось уничтожить

Советник городского головы Мариуполя отметил, что целью удара ВСУ стала российская система ПВО С-300, которая в результате обстрела была полностью уничтожена.

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В результате удара ВСУ полностью уничтожили российскую систему ПВО С-300 / Колаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

23 августа во временно оккупированном Россией Мариуполе прозвучала серия взрывов. О последствиях удара Сил обороны Украины рассказал в эфире 24 канала советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко

По его словам, последствия нанесенных ударов для противника оказались серьезными. После взрывов россияне начали спешно эвакуировать военную технику и быстро перемещать личный состав на новые места базирования.

Андрющенко добавил, что по полученной информации, 23 августа удары были направлены по российской системе ПВО, размещенной возле поселка Мангуш.

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"Было нанесено 6 ударов по одной точке, которая расположена к западу от Мариуполя. Там было поражение по одному из дивизионов противовоздушной обороны, ПВО была полностью обезврежена. Накануне Дня Независимости это был подарок от ВСУ", - сказал советник городского головы Мариуполя.

Андрющенко подчеркнул, что это поражение стало серьезным ударом для противника. Он отметил, что был уничтожен именно тот комплекс С-300, который россияне недавно перевезли из Приморска Запорожской области после того, как предыдущий комплекс был уничтожен под Мариуполем.

"Это было громко, эффективно", - рассказал Андрющенко.

Что известно о ЗРК С-300 / Инфографика: Главред

Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Взрывы в Мариуполе - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 23 августа советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о неспокойной ситуации в городе, где прогремели мощные взрывы.

4 августа во временно оккупированном Мариуполе произошел масштабный пожар в районе новой военной базы оккупантов, о чем также сообщил Андрющенко.

15 июля в городе прогремели два взрыва, во время которых российские оккупанты задействовали свою систему ПВО. По предварительным данным, над Мариуполем был сбит неизвестный объект.

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