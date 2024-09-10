РФ будет ждать новый бунт: майор ВСУ озвучил главный страх Кремля

В России не будет революций, там будет разве что бунт, "бессмысленный и беспощадный"

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Россияне могут начать бунт, похожий на мятеж Пригожина / Коллаж: Главред, скриншот, Фото: Associated Press

На Белгородщине и Курщине россияне создали "тероборону", но не дали людям главного - оружие. Дело в том, что у Кремля существует стресс и страх, что это оружие не будет использовано против ВСУ, а наоборот - что эти люди превратятся в банду, что в России начнется пугачевщина. Ситуация для Путина совершенно не веселая, особенно, если вспомнить мятеж Пригожина, и сколько людей его поддержали.

Российская власть этого и боится, подчеркивает военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман во время чата на Главреде.

"Руководитель ЧВК Паладин Георгий Закревский недавно призвал вступать в их "союз", идти на Москву и снимать Путина, потому что, по его словам, "беда не рядом с Россией, а уже в ней". И он обещает не останавливаться, как Пригожин, а свергнуть Путина. Он ультрапатриотичен, у него несколько лживые лозунги, но такие настроения в РФ есть. Вспомните, как встречали Пригожина, когда он двигался на Москву - с чаем и печеньем, достаточно дружелюбно. Люди не были враждебно настроены по отношению к вагнеровцам", - вспоминает Гетьман.

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Кто такой Алексей Гетман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Для руководства России все это очень опасно, убежден майор запаса Вооруженных сил Украины.

"В РФ должен быть царь, как бы он ни назывался: президент, генсек и так далее. И россияне хотят, чтобы он был сильным, чтобы давал им ощущение величия. Поэтому они могут простить даже утраченные ими свободы. Но когда царь становится слабым, его быстро сбрасывают",-подчеркивает эксперт.

Гетьман подчеркивает, что под Путиным очень шатается трон, потому что россияне видят, что часть России контролирует армия другой страны.

"Поход Пригожина на Москву остановился только потому, что вагнеровцы сами остановились, а не их остановили. Россияне все это прекрасно видят. В России не будет революций, там будет разве что бунт, "бессмысленный и беспощадный". Тем более, если раздать людям оружие. Это не Киев, где люди станут на баррикады - в первую очередь они начнут грабить магазины",-подытожил Алексей Гетьман.

ЧВК Вагнера Группа Вагнера - неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с российским олигархом и по совместительству "поваром Путина" Евгением Пригожиным. В СМИ формирование часто называют российской частной военной компанией ЧВК Вагнера или ЧВК Вагнер.

По мнению экспертов, группа Вагнера на самом деле является замаскированным подразделением в структуре Минобороны РФ и подчиняется российскому правительству. В июне 2017 года ЧВК Вагнера была включена в санкционный список США.

Операция ВСУ на Курщине - последние новости

Не секрет, что многие задачи Курской операции уже выполнены - Вооруженные силы Украины сорвали России как минимум две наступательные операции. Например, ВСУ предотвратили подготовку РФ к наступлению на Сумскую область.

Ситуацию для Путина ухудшает также и Китай, чей "мирный план" после операции в Курской области выглядит как расчленение России, считает политтехнолог, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний.

Алексей Гетьман рассказал, когда ВСУ могут готовить выход из Курщины. Он отметил, что ВСУ нужно будет отступать в случае, когда россияне сосредоточат там большое количество своих сил и когда сложится опасная для них ситуация, когда будут угрожать большие потери.

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