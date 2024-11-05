Оккупанты расстреляли 6 пленных бойцов ВСУ на Донетчине: в ОГП сделали заявление

Кратко:
- Оккупанты расстреляли 6 пленных бойцов ВСУ в Донецкой области
- Троих из них захватчики расстреляли во время наступления на Селидово
- Прокуратура возбудила уголовное дело
Российские захватчики расстреляли шестерых пленных бойцов ВСУ на Покровском направлении.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. По факту совершения оккупантами военного преступления было открыто уголовное производство.
"По оперативным данным, 23 октября 2024 года во время наступления на г. Селидово военные рф захватили в плен трех украинских бойцов. Через некоторое время оккупанты расстреляли безоружных военнопленных", - говорится в сообщении.
1 ноября во время штурма укреплений Вооруженных сил Украины на том же Покровском направлении российские захватчики убили из автоматического оружия еще трех военнопленных.
В Офисе генпрокурора сообщили, что было начато досудебное расследование по факту военных преступлений, повлекших гибель военнопленных (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
"Эти действия являются нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как международное преступление. Расследование проводят следователи СБУ в Донецкой и Луганской областях", - отметили в ОГП.
Расстрел оккупантами пленных бойцов ВСУ - последние новости
Ранее сообщалось, что россияне расстреляли 9 украинских бойцов на Курщине - в DeepState рассказали обстоятельства трагедии. Украинские воины наткнулись на военных РФ, когда выходили на позиции, и вынуждены были отстреливаться. Но из-за ограниченного количества БК им пришлось сдаться.
Также в конце октября этого года сообщалось, что оккупанты расстреляли двух бойцов ВСУ. Это является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Напомним, в Forbes ранее сообщали, что оккупанты расстреляли бойцов НГУ под Селидово, это свидетельствует о масштабной проблеме ВСУ. Украинцы могут прибегнуть к ожесточенной контратаке, чтобы отомстить за преступление, "однако вряд ли это значительно повлияет на ход битвы за Покровск".
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