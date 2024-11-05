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Украина имеет дальнобойное оружие: ядерный арсенал РФ в зоне риска - СМИ

Анна Косик
5 ноября 2024, 20:49
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Примерно 30 процентов из 5580 ядерных боеголовок РФ хранятся в уязвимых местах.
Ракета, ядерное оружие
Несмотря на опасность РФ не перевозит ядерные боеголовки на другие склады / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, US Army

Главные тезисы:

  • Около трети ядерных боеголовок РФ под серьезной угрозой
  • Россия не способна обезопасить свой ядерный арсенал
  • Украина уже имеет ракеты, которыми можно нанести удары по ядерным хранилищам РФ

С начала полномасштабного вторжения более 1500 ядерных боеголовок страны-агрессора России оказались в радиусе действия ВСУ. Это создает угрозу для Кремля, пишет Foreign Affairs.

"Чем активнее Украина стремится наносить удары по российским объектам, тем очевиднее становится угроза, что российские власти не способны должным образом обезопасить свой ядерный арсенал на западных территориях", - говорится в статье.

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Украинские дальнобойные ракеты и беспилотники могут "достать" до объектов, где хранятся 30% ядерных боеголовок РФ. Речь идет о 14 российских ядерных хранилищах, среди которых:

  • по меньшей мере два находятся на расстоянии менее 160 километров от границы с Украиной;
  • пять находятся на расстоянии менее чем 320 километров от границы с Украиной.
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Ядерное оружие / Инфографика: Главред

При этом Кремль знает о потенциальной угрозе уничтожения ядерного потенциала РФ, но перемещать боеголовки на другие хранилища не спешит. На это может быть несколько причин.

Российский диктатор Владимир Путин может считать, что перемещение ядерного оружия будет выглядеть как признак слабости, чиновники могут не осознавать всю серьезность угрозы, или же российские военные опасаются, что Запад может воспринять перемещение боеголовок как сигнал о подготовке к ядерному удару, что может спровоцировать превентивный ответ НАТО.

Что такое Foreign Affairs?

Foreign Affairs - это американский журнал о международных отношениях и внешней политике США, издаваемый Советом по международным отношениям, некоммерческой, беспартийной членской организацией и мозговым центром, специализирующимся на внешней политике и международных делах США. Печатный журнал, основанный 15 сентября 1922 года, выходит каждые два месяца, а на веб-сайте ежедневно публикуются статьи и антологии каждые два месяца, пишет Википедия.

Ядерный арсенал РФ - последние новости

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин объявил о проведении очередной тренировки стратегических сил сдерживания с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. В то же время глава страны-агрессора пригрозил, что Россия и в дальнейшем будет "совершенствовать все компоненты ядерной триады".

Ранее Главред писал, что кремлевский диктатор Владимир Путин во время учений по ядерному сдерживанию страны-агрессора России пытался осуществить успешную информационную операцию по ядерной угрозе.

Накануне также стало известно, что российские оккупанты использовали крылатые ракеты Х-101 во время тренировок стратегической авиации. Так называемые ядерные учения, по словам наблюдателей, прошли с 21 по 26 октября в районах авиабаз "Оленья" и "Энгельс-2".

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