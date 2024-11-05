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РФ готовится массированно ударить ракетами: эксперт сказал, когда будет атака

Алёна Воронина
5 ноября 2024, 15:21
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Оккупанты при одном условии нанесут массированный ракетный удар по Украине, и это может произойти уже совсем скоро.
Российский самолет, Валерий Романенко
РФ готовится массированно ударить ракетами/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Кратко:

  • Россияне ждут морозов, чтобы нанести массированный ракетный удар по Украине
  • РФ существенно накопила ракеты
  • Сейчас в запасе россиян несколько сотен ракет

Страна-агрессор Россия в последнее время существенно усилила свои возможности для проведения массированных ракетных ударов по Украине. Российские захватчики могут ждать морозов, чтобы ударить по нашему государству ракетами.

Об этом заявил эксперт по авиации Валерий Романенко в эфире телеканала "Эспрессо", сообщает Главред. Романенко со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны Украины отмечает, что армия РФ по состоянию на июль 2024 года имела 190 ракет Х-101, и каждый месяц изготавливала от 40 до 50 ракет этого типа.

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"Если посчитать на сейчас, то получается где-то 120 ракет плюс 190 в запасе. Это их возможности для ракетного удара только со стратегических бомбардировщиков. А еще есть МиГ-31 с ракетами "Кинжал", баллистические и крылатые ракеты "Искандер", а также флот с ракетами", - объяснил Романенко.

Он отметил, что у оккупантов существенно усилились возможности для массированных ракетных ударов по Украине. При этом, по словам эксперта, у России сейчас нет причин, чтобы не наносить такой удар.

"Потерь самолетов тоже нет. В европейской части россияне держат около 20 самолетов ТУ-95 МС, но значительное количество из них в нелетном состоянии. В целом они могут выставить где-то полторы эскадрильи, до 15 самолетов, которые могут выполнять полеты. То есть россияне действительно ждут максимальных морозов", - сказал эксперт по авиации.

Кто такой Валерий Романенко

Валерий Романенко – авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Х-101
Что известно о ракетах Х-101/ Инфографика: Главред

Удары РФ ракетами и дронами по Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что РФ хочет более массированно атаковать Украину - эксперт назвал новый замысел Путина. Россия пытается как можно больше удешевить дроны-камикадзе "Шахед". Военный эксперт рассказал, как российские захватчики хотят изменить тактику ударов.

Также полковник ВСУ отметил, что РФ готовит ракеты для удара по Украине и назвал возможные цели. Россияне готовятся ударить по Украине ракетами и дронами как только температура воздуха существенно снизится, указывает военный эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить санкции против РФ. За октябрь РФ выпустила по Украине около 2 тысяч "Шахедов".

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война в Украине ракета ракетный удар Валерий Романенко
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