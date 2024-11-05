РФ накопила полтысячи ракет "Оникс": эксперт рассказал о серьезной угрозе Украине

Такие ракеты трудно нейтрализовать - их можно сбить только с помощью ЗРК Patriot и SAMP/T.

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РФ накопила полтысячи ракет "Оникс"/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Вкратце:

Россия не использовала ракеты П-800 "Оникс" с ноября 2023 года

Оккупанты накопили не менее 500 таких ракет

Ракеты такого типа можно сбить только с помощью систем Patriot и SAMP/T

Российские оккупационные войска не применяли ракеты П-800 "Оникс" с ноября 2023 года. По состоянию на это время страна-агрессор Россия могла накопить уже не менее 500 единиц таких ракет.

При этом благодаря модернизации захватчики повысили точность и устойчивость этих ракет к радиоэлектронной борьбе, что делает их еще более опасными для Украины. На это обратил внимание военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Он отметил, что эти ракеты в РФ изготавливаются по одной каждые 2-3 дня. Поэтому сейчас в распоряжении армии России уже могло накопиться не менее 500 единиц, учитывая уже имеющиеся запасы.

Коваленко рассказал, что ракеты П-800 "Оникс" отличаются высокими боевыми характеристиками. Также они прошли модернизацию весной 2023 года, в результате чего получили новые активные головки самонаведения. После этой модернизации увеличилась точность ракет и улучшилась их устойчивость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

"Ракеты П-800 "Оникс" в основном использовались на юге Украины, в частности в Одесской и Николаевской областях. Перехватить эти ракеты могут только системы противовоздушной обороны, такие как ЗРК Patriot и SAMP/T. Это затрудняет их нейтрализацию", - отметил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Что известно о ракетах "Оникс"/ Инфографика: Главред

Что известно о ракете Оникс П-800 Оникс (экспортное наименование — "Яхонт") — советская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия. Заявленая максимальная скорость: 884 м/с. Дальность — до 300 км (по комбинированной траектории). Дальность Оникс-М — до 800 км. Масса БЧ — 300 кг, "Яхонт" — 200 кг., пишет Википедия.

Удары РФ ракетами и дронами по Украине - последние новости

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