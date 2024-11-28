Позиция Кремля относительно войны изменится при одном условии - Фейгин

Не стоит ждать, что режим в РФ изменит позицию в отношении Украины из-за общественного мнения, ведь в России успешно устраняются все проявления недовольства.

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Позиция Кремля по войне изменится при одном условии/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Кратко:

Цели российских оккупантов в войне против Украины остались неизменными

Позиция Кремля по войне изменится, только если в экономике РФ наступит хаос

Экономика РФ может выдержать еще 2025-й год, но ситуация будет ухудшаться

Страну-агрессора Россию не останавливают очень большие потери на фронте и разрешение Запада бить по территории РФ их вооружением. Однако если в российской экономике наступит хаос, то позиция Кремля изменится.

Такое мнение высказал правозащитник Марк Фейгин, сообщает OBOZ.UA. По его словам, Путин пойдет на переговоры только тогда, когда увидит для себя возможность достичь мира на своих условиях.

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Правозащитник отметил, что фактически цели российских оккупантов в войне против Украины и условия окончания войны остались неизменными. РФ до сих пор хочет отмены санкций, запрета для Украины вступать в НАТО и захвата Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Россия также не отказалась от других требований - по армии, демилитаризации и т.п.

Согласно оценкам Фейгина, несмотря на то, что захватническая война против Украины негативно сказалась на России, стране-агрессору РФ удастся избегать глобальных экономических проблем еще на протяжении всего 2025 года.

"Я считаю, что экономика России может выдержать 2025 год. Да, ситуация будет ухудшаться, постепенно скатываться вниз, но говорить о том, что это станет главной причиной, по которой Путин пойдет на переговоры, пока преждевременно", - отметил он.

Фейгин добавил, что не стоит рассчитывать на то, режим в РФ изменит свою позицию относительно войны под давлением общественного мнения, ведь в России успешно устраняются все проявления недовольства и протесты.

Удар РФ по Украине в ночь на 28 ноября - все детали

Рано утром в четверг, 28 ноября, РФ подняла в небо 12 бортов Ту-95МС и запустила ракеты по Украине. Ракеты зашли в воздушное пространство Украины. Были слышны взрывы. После этого были введены экстренные отключения света.

Как сообщал Главред, РФ ударила тремя ракетами по центру города. Все "прилеты" пришлись на территорию одного из гражданских предприятий Харькова в Киевском районе.

Позже стало известно, что РФ нанесла ракетный удар по энергетике, из-за чего в регионах Украины с самого утра ввели экстренные отключения света. У Зеленского объяснили, на что нацелен обстрел Украины. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram, что враг специально накапливал ракеты для массированного удара по Украине именно сейчас, за считанные дни до начала зимы.

Позже стало известно последствия массированного ракетного удара РФ. Кроме обесточивания в отдельных областях, в ряде регионов действуют аварийные отключения.

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Кто такой Марк Фейгин Марк Захарович Фейгин (род. 3 июня 1971, Куйбышев) — российский юрист. Принимал участие в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной думы (1994—1995). Заместитель мэра Самары (1997—2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия. Ведёт YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.

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