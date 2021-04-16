В Париже стартовали переговоры Зеленского с Макроном

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон / УНИАН

В Париже начались переговоры президента Украины Владимира Зеленского с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.

К переговрам вскоре присоединится канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Согласно сообщению, лидеры стран обсудят ситуацию на востоке Украины.

Украинского лидера Макрон встретил у Елисейского дворца и они отправились на переговоры.

Переговоры Путина, Меркель и Макрона: