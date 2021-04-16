В Париже стартовали переговоры Зеленского с Макроном

К переговрам вскоре присоединится канцлер Германии Ангела Меркель.
В Париже начались переговоры президента Украины Владимира Зеленского с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.
К переговрам вскоре присоединится канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Согласно сообщению, лидеры стран обсудят ситуацию на востоке Украины.
Украинского лидера Макрон встретил у Елисейского дворца и они отправились на переговоры.
Переговоры Путина, Меркель и Макрона:
- 30 марта президент РФ Владимир Путин поговорил в формате видеоконференции с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.
- По сообщению пресс-службы Кремля, Путин снова заявлял, что Украина должна выполнять все достигнутые на высшем уровне договоренности.
- Также Путин настаивал на прямом диалоге с российскими "представителями" Донецка и Луганска и "урегулировании правовых аспектов особого статуса Донбасса".
- В то же время у президента Франции Эммануэля Макрона рассказали другую версию трехсторонних переговоров Путина, Меркель и Макрона.
- Как сообщила пресс-служба французского президента, стороны отметили, что необходимо, чтобы Россия взяла на себя обязательство по урегулированию ситуации на Донбассе.
- В пресс-службе правительства Германии отметили, что канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате по реализации Минских договоренностей.
Автор: Алексей Тычина