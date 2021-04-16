Зеленский рассказал, о чем будет просить Макрона и Меркель

Зеленский считает, что Украина заслужила членство в ЕС и НАТО / УНИАН

Если лидеры Евросоюза говорят о том, что от Украины зависит ситуация с безопасностью в Европе, если Украина платит за это жертвами (а уже более 14 тысяч человек погибли), значит, страна должна иметь какой-то статус.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью газете Le Figaro, опубликованной на сайте президента.

"Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО как в гостях. Мы хотим быть своими. Я считаю, что мы давно этого заслужили. Считаю, что мы должны быть в Европейском Союзе, должны получить ПДЧ (План действий по членству в НАТО, - ред.). Я всегда говорю, что Украина должна иметь такой статус. Это справедливо. Тогда мы будем чувствовать себя субъектами. Тогда граждане Украины никогда не будут чувствовать себя одинокими. Это важно", - отметил он.

По словам Зеленского, этот вопрос он планирует обсудить во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Я считаю Францию ​​великой державой, она - субъект. У нас должны быть равные отношения - вот чего я жду", - сказал украинский лидер.

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"Это - о равноправии. Так как пока нет встречи в нормандской формате, лидеры уже поговорили втроем с лидером России. Должна быть такая же встреча, где субъектом является Украина", - сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как на Банковой запрашивали разговор с Владимиром Путиным. Также он высказал свое мнение относительно того, хочет ли президент РФ закончить войну.

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