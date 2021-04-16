Зеленский раскрыл, хочет ли Путин закончить войну

Зеленский рассказал, как запрашивал разговор с Путиным / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как на Банковой запрашивали разговор с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

В интервью газете Le Figaro, опубликованной на сайте президента, Зеленский сообщил, что хотел поговорить с Путиным после того, как 26 марта вблизи населенного пункта Шумы на Донбассе после обстрела боевиков погибли 4 украинских военных.

"Я попросил руководителя Офиса связаться (с президентом Российской Федерации, - ред.), я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор - разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я помню", - поделился глава государства.

"Это, кстати, показатель. Потому что меня спрашивают, хочет Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил - мне не ответили. На сегодня такой ответ", - добавил Зеленский.

Читайте такжеСМИ узнали, готов ли Путин пригласить Зеленского на переговоры в МосквуНапомним, 12 апреля пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель сообщила, что Зеленский запросил переговоры с президентом Путиным. Украинский лидер хотел обсудить с Путиным эскалацию конфликта на востоке Украины. Но ответ не был получен.

Позже в тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что за последние дни запросов от Зеленского на переговоры с Путиным не поступало. В то же время Песков отметил, что в случае переговоров, российскому лидеру есть, что сказать украинскому президенту.

13 апреля Песков заявил, что запрос на разговор Зеленского с Путиным мог просто не дойти по дипломатическим каналам.