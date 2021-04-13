У Путина ответили, пришел ли запрос на разговор с Зеленским

В Кремле утверждают, что не получали запрос от ОП на разговор Владимира Путина с Владимиром Зеленским / Главред

Пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что по состоянию на вторник, 13 апреля, от Офиса президента Владимира Зеленского не приходил запрос на телефонный разговор между лидерами государств.

Запрос на разговор Зеленского с Путиным мог просто не дойти по дипломатическим каналам, приводит ТАСС слова спикера главы РФ.

По его словам, за последние дни никакие запросы на беседу не приходили.

"По состоянию на сейчас я могу сказать, что за последние дни никаких запросов не было. Может быть, просто еще по дипломатическим каналам они к нам не дошли", – утверждал Песков.

Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель говорила, что президент запросил переговоры с Владимиром Путиным, однако Киев пока не получил ответ от российской стороны.

Спикер уточнила, что Зеленский хотел обсудить с коллегой из РФ обострение ситуации на части востока Украины.

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