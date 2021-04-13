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У Путина ответили, пришел ли запрос на разговор с Зеленским

13 апреля 2021, 13:43
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Запрос от Офиса Зеленского мог не дойти, сказал Песков.

Песков утверждает, что в Кремле не получали запрос от ОП на разговор Путина с Зеленским
В Кремле утверждают, что не получали запрос от ОП на разговор Владимира Путина с Владимиром Зеленским / Главред

Пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что по состоянию на вторник, 13 апреля, от Офиса президента Владимира Зеленского не приходил запрос на телефонный разговор между лидерами государств.

Запрос на разговор Зеленского с Путиным мог просто не дойти по дипломатическим каналам, приводит ТАСС слова спикера главы РФ.

По его словам, за последние дни никакие запросы на беседу не приходили.

"По состоянию на сейчас я могу сказать, что за последние дни никаких запросов не было. Может быть, просто еще по дипломатическим каналам они к нам не дошли", – утверждал Песков.

Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель говорила, что президент запросил переговоры с Владимиром Путиным, однако Киев пока не получил ответ от российской стороны.

Спикер уточнила, что Зеленский хотел обсудить с коллегой из РФ обострение ситуации на части востока Украины.

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  • На части востока Украины в конце марта пророссийские боевики стали активнее атаковать позиции украинских военнослужащих. В результате одного из обстрелов погибли четверо защитников нашего государства.
  • Ситуацию на Донбассе обсудили Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Позже в ОП сообщили, что Путин отказался общаться с Зеленским.
  • В последние дни марта также появилась информация, что РФ стягивает войска к восточной границе нашей страны. В России утверждали, что не готовятся к войне.

Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Песков
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