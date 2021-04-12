В Кремле рассказали, что Путин скажет Зеленскому на переговорах

Дмитрий Песков и Владимир Путин / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Офис президента Украины запросил переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

За последние дни запросов от Зеленского на переговоры с Путиным не поступало, цитирует ТАСС пресс-секретаря хозяина Кремля.

В то же время Песков отметил, что в случае переговоров, российскому лидеру есть что сказать украинскому президенту.

На вопрос, есть ли что Путину сказать Зеленскому, Песков ответил: "Всегда есть по поводу разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны на Донбассе".

При этом Песков также прокомментировал эскалацию ситуации на Донбассе.

"РФ считает особенно важным заботиться об интересах русскоговорящих жителей Донбасса", - добавил пресс-секретарь Путина.

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Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила о том, что президент Украины запросил переговоры с президентом РФ. По ее словам, ответ от российской стороны пока не получен.

Переговоры по Донбассу: