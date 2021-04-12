В Кремле рассказали, что Путин скажет Зеленскому на переговорах

Дмитрий Песков ответил на вопрос о вероятности переговоров президентов Украины и РФ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Офис президента Украины запросил переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.
За последние дни запросов от Зеленского на переговоры с Путиным не поступало, цитирует ТАСС пресс-секретаря хозяина Кремля.
В то же время Песков отметил, что в случае переговоров, российскому лидеру есть что сказать украинскому президенту.
На вопрос, есть ли что Путину сказать Зеленскому, Песков ответил: "Всегда есть по поводу разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны на Донбассе".
При этом Песков также прокомментировал эскалацию ситуации на Донбассе.
"РФ считает особенно важным заботиться об интересах русскоговорящих жителей Донбасса", - добавил пресс-секретарь Путина.
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Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила о том, что президент Украины запросил переговоры с президентом РФ. По ее словам, ответ от российской стороны пока не получен.
Переговоры по Донбассу:
- 30 марта президент РФ Владимир Путин поговорил в формате видеоконференции с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин снова заявлял, что якобы Украина должна выполнять все достигнутые на высшем уровне договоренности.
- В пресс-службе правительства Германии рассказали, что стороны обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины. "Канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате по реализации Минских договоренностей", - говорится в сообщении.
- 31 марта спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что трое из четырех лидеров стран нормандской четверки - президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель - согласны с необходимостью проведения нормандского саммита. Однако для этого необходимо выполнить договоренности, достигнутые сторонами в Париже в декабре 2019 года.