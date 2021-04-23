У Кулебы предложили неожиданного посредника в переговорах Зеленского с Путиным

В МИД прорабатывают варианты встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным / Reuters

Украина предложила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах с Россией, заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Как подчеркнул он в эфире израильского телеканала i24NEWS, у Нетаньяху хорошие отношения и с президентом Украины Владимиром Зеленским, и с его российским коллегой Владимиром Путиным.

"Я рад заявить, что премьер-министр не сказал "нет". Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот — он показал свой интерес и желание помочь", — добавил Корнийчук.

Отметим, что ранее Нетаньяху направил Зеленскому открытое письмо, в котором тоже выступил за расширение дружбы и сотрудничества.

"Я уверен, что Израиль и Украина продолжат тесно работать вместе, искать новые пути расширения дружбы между нашими странами для дальнейшего продвижения кооперации во всех сферах общих интересов", — сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме того, Нетаньяху поблагодарил президента Украины за поздравления с 73-м Днем независимости страны и добавил, что в течение этого периода Израиль пережил "значительную трансформацию".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Израиле могла состояться встреча президента Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Переговоры Зеленского с Путиным: