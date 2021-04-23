У Кулебы предложили неожиданного посредника в переговорах Зеленского с Путиным

Лидеру Израиля предложили стать посредником на переговорах между Россией и Украиной.
Украина предложила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах с Россией, заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
Как подчеркнул он в эфире израильского телеканала i24NEWS, у Нетаньяху хорошие отношения и с президентом Украины Владимиром Зеленским, и с его российским коллегой Владимиром Путиным.
"Я рад заявить, что премьер-министр не сказал "нет". Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот — он показал свой интерес и желание помочь", — добавил Корнийчук.
Отметим, что ранее Нетаньяху направил Зеленскому открытое письмо, в котором тоже выступил за расширение дружбы и сотрудничества.
"Я уверен, что Израиль и Украина продолжат тесно работать вместе, искать новые пути расширения дружбы между нашими странами для дальнейшего продвижения кооперации во всех сферах общих интересов", — сообщает Интерфакс-Украина.
Кроме того, Нетаньяху поблагодарил президента Украины за поздравления с 73-м Днем независимости страны и добавил, что в течение этого периода Израиль пережил "значительную трансформацию".
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Израиле могла состояться встреча президента Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Переговоры Зеленского с Путиным:
- Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава РФ точно не будет обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским вопрос Крыма.
- Ранее президент Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину на русском языке и предложил провести встречу в любой точке Донецкой и Луганской областей, где продолжают идти боевые действия.
- Президент России ответил Зеленскому на предложение встретиться на Донбассе и пригласил в Москву.
- В Офисе президента Украины рассказали о том, что после того, как в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе произошло резкое обострение, президентская администрация отправила запрос на переговоры с лидерами нормандской четверки. Впрочем, Путин отказался от дискуссии с Зеленским.
- Зеленский 16 апреля по итогам переговоров с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Меркель заявил, что он планировал поговорить и с главой РФ, однако Путин решил не участвовать в дискуссии по Донбассу.