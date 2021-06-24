Референдум и отказ от ОРДЛО: Зеленский объявил о сценарии Украины по Донбассу

Владимир Зеленский / УНИАН

Если Киеву не удается достичь компромисса в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе, то Украина будет вынуждена построить стену с отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Сложный для страны вопрос будет решаться на референдуме. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью для программы VIP с Натальей Мосейчук на канале 1+1 он рассказал о том, что к сценарию с построением стены Киев может перейти в том случае, если государству не удастся договориться с США и Россией по поводу новых соглашений по Донбассу.

"Если у нас не получится любых альтернативных договоренностей с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о стене будет голосовать народ Украины", - отметил Зеленский.

Также глава государства добавил, что вопрос построения стены является сложным. У всех должно быть понимание того, что конфликт на Донбассе может затянуться на долгие годы.

"О Донбассе, или о той либо другой "стене" - это точно не популярно, не популистски, это будет сложный вопрос, если мы до этого дойдем, я хочу, чтобы люди поняли, что это на много лет", - подчеркнул Владимир Зеленский.