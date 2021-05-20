Зеленский назвал условие проведение референдума по Донбассу

У Украины есть несколько планов по урегулированию войны на Донбассе, сказал Владимир Зеленский.
На первом по новому закону всеукраинском референдуме может быть рассмотрен вопрос урегулирования ситуации на востоке Украины. Такой сценарий будет изучаться в том случае, если альтернативные варианты разрешения войны на Донбассе не приведут к успеху. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В ходе пресс-конференции 20 мая он рассказал о том, что если "не сработает ни один из других вариантов", будет рассматриваться возможность вынесения вопроса Донбасса на всеукраинский референдум.
"Главный вопрос – ситуация на Донбассе, у нас несколько планов А, В, С…Один из этих планов может быть вынесен на референдум, если основной не сработает", - подчеркнул Владимир Зеленский.
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Автор: Андрей Ганжа