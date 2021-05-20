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Зеленский назвал условие проведение референдума по Донбассу

20 мая 2021, 13:32

У Украины есть несколько планов по урегулированию войны на Донбассе, сказал Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский

На первом по новому закону всеукраинском референдуме может быть рассмотрен вопрос урегулирования ситуации на востоке Украины. Такой сценарий будет изучаться в том случае, если альтернативные варианты разрешения войны на Донбассе не приведут к успеху. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе пресс-конференции 20 мая он рассказал о том, что если "не сработает ни один из других вариантов", будет рассматриваться возможность вынесения вопроса Донбасса на всеукраинский референдум.

"Главный вопрос – ситуация на Донбассе, у нас несколько планов А, В, С…Один из этих планов может быть вынесен на референдум, если основной не сработает", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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