СМИ узнали о сценариях Запада в случае эскалации войны России и Украины на Донбассе

Запад не поможет Украине в случае эскалации военной ситуации на Донбассе - СМИ / УНИАН

Если Россия пойдет на эскалацию конфликта на Донбассе, а Киев ответит Москве на такие действия, то Запад может прекратить военную поддержку Украины. Эксперты оценили 19 сценариев возможного развития ситуации, которые продемонстрировали, что Запад поддержит украинское государство только в том случае, если Украина не будет отвечать на провокации России. Страны Запада готовы защитить свои страны от российской агрессии, однако не поддержат Киев в военном плане в случае обострения на востоке Украины.

Об этом говорится в материале американского издания The Washington Post. В своей статье журналисты ссылаются на результаты исследования Лондонского королевского колледжа и Национальной Ливерморской лаборатории.

Отмечается, что 46 бывших высокопоставленных лиц США и Европы изучили возможные сценарии действия Штатов, Европы и России в случае обострения российско-украинского конфликта на Донбассе. Также, 17 экспертов дали оценку подобному развитию событий. По итогу им удалось смоделировать 19 вариантов того, как может развиваться ситуация.Читайте такжеУ Зеленского объявили России, Франции и Германии об инициативе по Донбассу

Согласно прогнозу, США и европейские государства поддержат Украину в том случае, если Киев не будет отвечать на провокации России. В то же время Запад готов защитить свои страны от российской агрессии, однако не будет оказывать военную помощь Украине в случае обострения противостояния Киева и Москвы на Донбассе.

При моделировании одного из сценариев, эксперты пришли к выводу, что в определенных случаях демонстрация внешней силы может стать катализатором ухудшения отношений России и НАТО. В таком случае Москва и Североатлантический альянс могут оказаться на грани войны. Позже аналитикам удалось избежать такого развития событий, однако следствием этого становилась победа РФ над Украиной.Читайте такжеУкраина может решить конфликт на Донбассе, но при одном условии – Гармаш

Научный сотрудник Лондонского королевского колледжа Иванка Барзашка добавила, что суть ситуации состоит в разном понимании Украиной и Западом поддержки территориальной целостности и суверенитета украинского государства.

Как подчеркивается в материале, если Киев ответит на военную провокацию России, то Запад может прекратить поддержку Украины.

Война на Донбассе