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Посол Украины обвинил Берлин в "оппортунизме" и попросил больше оружия

3 июня 2021, 10:32
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Немецкое "табу на поставки оружия" Украине должно быть сломано, убежден Андрей Мельник.

Посол Украины выдвинул обвинение ФРГ
Андрей Мельник оценил позицию Берлина / pixabay

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник прокомментировал отказ Берлина поставлять Киеву оборонительное вооружение.

Как подчеркнул он в интервью военно-политическому журналу Loyal, Германия стоит в стороне этого процесса и строит из себя "морального апостола".

"Мы бы хотели приобрести современные немецкие военные системы, принадлежащие к лучшим в мире. Но из-за политического оппортунизма это невозможно, и это очень досадно", — заявил украинский дипломат.

Он убежден в том, что немецкое "табу на поставки оружия" должно быть сломано.

"Так же, как и Израиль, Украина имеет полное право на самозащиту. Ведь речь идет об оборонительном оружии. Немцы поставляют нам ценное оборудование в медицинской сфере, а наши раненые военнослужащие проходят лечение в госпиталях Бундесвера. За все это мы очень благодарны. Но поддержка нас - именно сейчас - модернизация нашей обороны с помощью новых военных систем полностью отвечала бы немецким интересам", — сказал Мельник.

По словам украинского дипломата, Германия сама себя изолирует и "лишится возможности влиять на любые процессы". Он также указал на то, что "у британцев по этому другое мнение, в принципе, как и у американцев, турок и других наших партнеров".

Посол Украины в Германии также прокомментировал вопрос о возможном возобновлении Украиной статуса ядерной державы.

"Здесь я хотел бы пока успокоить наших немецких друзей - на данном этапе эта тема для нас не стоит на повестке дня".

В то же время он напомнил, что Германия, наряду с ядерными государствами, оказывала мощное политическое давление на Украину сразу же после обретения ею независимости, "чтобы мы избавлись от своего ядерного арсенала".

"Поэтому также и Федеративная Республика Германия несет особую историческую ответственность за сохранение суверенитета Украины, и она должна помочь как можно скорее стать членом НАТО", — добавил Мельник.

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Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что ситуацию на Донбассе необходимо решать политическим путем, а не путем предоставления Украине Европой летального оружия.

Оружие ФРГ для Украины:

  • Ранее немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung написало о том, что Киев обратился к Берлину за помощью.
  • В частности, Украина просит предоставить современные образцы оборонительного вооружения, с помощью которого могла бы защитить побережье в случае вооруженной агрессии РФ.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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