В Германии ответили, почему не дадут Украине летальное оружие

Хайко Маас / Reuters

Ситуацию на Донбассе необходимо решать политическим путем, а не путем предоставления Украине Европой летального оружия. Именно так в комментарии Reuters сказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Я убежден, что конфликт (на востоке Украины - Главред) может быть разрешен только политическими средствами", - заявил Маас перед видеоконференцией со своими коллегами из НАТО. Это останется ориентиром нашего взаимодействия с Украиной, и никаких изменений не будет: поставки оружия не помогут", − сказал он.

До того президент Владимир Зеленский раскритиковал власти Германии за то, что она с 2014 года отказывается предоставлять военную помощь Украине. В частности, он говорил о том, что ВСУ нужны от Берлина штурмовые винтовки, радиооборудование и бронетехника.

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Вступление Украины в НАТО - о чем ранее сообщал Главред:

В Офисе президента заявили, что Украина хочет получить четкий сигнал от США о членстве страны в НАТО.

В декабре прошлого года заместитель министра иностранных дел Украина Эмине Джепарова заявила, что Киев рассчитывает присоединиться к НАТО уже в 2030 году.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем недавнем интервью американскому изданию Axios сказал, что украинское государство продолжает находиться в состоянии войны с Россией. Поэтому он хотел бы спросить у нового президента США Джо Байдена, почему Украина до сих пор не в НАТО.