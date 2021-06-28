Ультиматум Байдена: эксперт объяснил опасность сделки США и РФ по Украине

Джо Байден / Reuters

В ходе предстоящей июльской встречи президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским хозяин Белого дома может поставить украинского лидера перед фактом о договоренностях с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как подчеркнул экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов в ходе чата в Главреде, Зеленский может оказаться более крепким орешком, чем его предшественник Петр Порошенко.

"Это заметно даже по тому, что Зеленский делал в последние несколько недель – отклоняясь от традиционных дипломатических методов, он дал несколько жестких интервью зарубежным средствам массовой информации, например, немецкому Frankfurter Allgemeine Zeitung и американскому Axios, а также общее интервью трем западным компаниям – France Press, Reuters, AP. По последним действиям украинского руководства видно, что оно действует более энергично, самостоятельно и инициативно", - убежден эксперт.

Он надеется на то, что в ходе предстоящей встречи Зеленский не пойдет на то, чтобы уступить диктату со стороны Байдена.

"Надеюсь, что он будет сопротивляться и найдет способы обеспечить защиту украинских интересов. В какой степени это ему удастся, сейчас сказать сложно. То, что это будет очень непростая встреча для Зеленского, несомненно", - добавил Илларионов.

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Встреча Байдена и Путина:

Саммит США и РФ, в рамках которого прошла встреча президента Штатов Джо Байдена и главы России Владимира Путина, состоялся 16 июня в Женеве. Делегации государств обсудили актуальные проблемы американо-российских отношений.

В Госдепе по итогам переговоров Байдена и Путина заявили, что хозяин Белого дома сказал главе Кремля о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Также стороны обговорили проблемные аспекты реализации Минских соглашений.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отметила, что Вашингтон не планирует отменять санкции против России, которые были введены из-за агрессии Москвы в отношении Киева.