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Без "постсоветского пространства": Кулеба призвал ЕС считать Украину частью Запада

2 августа 2021, 18:02

Министр хочет, чтобы западные партнеры определили дорожную карту вступления Украины в ЕС и в Североатлантический альянс.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба считает, что ЕС должен помогать Украине в евроинтеграции / УНИАН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Украину частью Запада и заявил, что уверен в том, что именно так НАТО и ЕС должны воспринимать государство. Статьея министра для издания Foreign Affairs, в которой выдвинути данные заявления, опубликована на сайте МИД Украины.

Кулеба считает, что название "постсоветское пространство", которое используют западные страны для обозначения региона от Центральной Европы до Центральной Азии, должно уйти в прошлое.

"Украина является частью Запада. Именно так и следует воспринимать страну. Время США и европейским союзникам определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС", - считает глава МИД.

Кулеба добавил, что, несмотря на все усилия Украины по вступлению в НАТО, она нуждается в поддержке "со стороны ЕС, НАТО и их государств-членов".

"Наши шаги должны быть взаимными, а работа на достижение цели вступления Украины в обе организации должна быть общей. США и Европа должны признать, что Украина является неотъемлемой частью Запада. Только тогда наши нынешние усилия не будут напрасными", - заключил глава МИД.

Напомним, Украина приняла новую стратегию внешней политики, в которой указан курс государства на интеграцию в Североатлантический альянс и борьбу с агрессией России. Впервые за 30-летие независимости государства появился четкий документ, в которым указаны ключевые направления внешнеполитического развития страны.

Стратегия включает шесть главных направлений

  • Противодействие агрессивной политике РФ
  • Курс на вступление в Евросоюз и НАТО
  • Продвижение национального экспорта и привлечение иностранных инвестиций
  • Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом
  • Продвижение позитивного имиджа украинского государства во всем мире

Евросоюз НАТО Дмитрий Кулеба
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