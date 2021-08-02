Без "постсоветского пространства": Кулеба призвал ЕС считать Украину частью Запада

Дмитрий Кулеба считает, что ЕС должен помогать Украине в евроинтеграции / УНИАН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Украину частью Запада и заявил, что уверен в том, что именно так НАТО и ЕС должны воспринимать государство. Статьея министра для издания Foreign Affairs, в которой выдвинути данные заявления, опубликована на сайте МИД Украины.

Кулеба считает, что название "постсоветское пространство", которое используют западные страны для обозначения региона от Центральной Европы до Центральной Азии, должно уйти в прошлое.

"Украина является частью Запада. Именно так и следует воспринимать страну. Время США и европейским союзникам определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС", - считает глава МИД.

Кулеба добавил, что, несмотря на все усилия Украины по вступлению в НАТО, она нуждается в поддержке "со стороны ЕС, НАТО и их государств-членов".

"Наши шаги должны быть взаимными, а работа на достижение цели вступления Украины в обе организации должна быть общей. США и Европа должны признать, что Украина является неотъемлемой частью Запада. Только тогда наши нынешние усилия не будут напрасными", - заключил глава МИД.

Напомним, Украина приняла новую стратегию внешней политики, в которой указан курс государства на интеграцию в Североатлантический альянс и борьбу с агрессией России. Впервые за 30-летие независимости государства появился четкий документ, в которым указаны ключевые направления внешнеполитического развития страны.

Стратегия включает шесть главных направлений