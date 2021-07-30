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Вражда с Россией и первый Майдан: в Госдуме разразились обвинениями из-за интеграции Украины в НАТО

30 июля 2021, 21:18

В России уверены, что Украина идет в Североатлантический альянс уже долгие годы.

НАТО, Украина
Украина направляется в НАТО еще после первого Майдана - депутат Госдумы / УНИАН

Российский депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что Украина еще со времен Оранжевой революции (первый Майдан в 2004-2005 годах, - ред.) стремится к вступлению в Североатлантический альянс. По его мнению, теперь разница лишь в том, что Украина, дескать, стала "враждовать" с Россией.

Об этом политик заявил информагентству РИА Новости, комментируя заявление главы МИД Дмитрий Кулебы о том, что на СНБО была принята новая Стратегия внешней политики государства. По его словам, для России это не стало новостью – Украина стремится в НАТО еще с первого Майдана.

Читайте такжеВступление в НАТО и ЕС – свободное право Украины: в Кремле неожиданно приняли курс Киева на Запад"А до сегодняшнего дня разве Украина стояла в размышлениях, куда ей пойти? Только Кулеба сегодня определил путь национального развития? Это сказка для обывателя. Украина ещё после первого Майдана начала топтаться у дверей НАТО", - отметил Бальбек.

Как подчеркнул российский депутат, единственное изменение с тех пор – это "вражда" Украины с Россией.

Напомним, 30 июля в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны была принята Стратегия внешней политики Украины. В документе речь идет о том, что украинское государство стремится к вступлению в Евросоюз и НАТО, ощущая себя важным игроком мирового политического процесса.

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Интеграция Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский 7 июня в ходе переговоров с главой Белого дома Джо Байденом призвал Вашингтон создать четкий механизм по вступлению Киева в НАТО с привязкой к календарным датам.

14 июня президент Зеленский призвал Байдена ответить на вопрос о том, видит ли Запад интеграцию Украины в НАТО и возможна ли интеграция в ближайшей перспективе.

По итогам саммита Североатлантического альянса в организации заявили, что Украина вступит в НАТО путем предоставления ПДЧ. Однако когда это конкретно произойдет, в блоке не уточнили.

Хозяин Белого дома Джо Байден позже сказал, что Украина на данный момент не готова вступить в НАТО из-за проблем с коррупцией.

7 июля в НАТО заявили, что конкретных требований по предоставлению ПДЧ у Альянса нет. Это скорее политическое, чем техническое решение. Кроме того, в Украине должны понимать, что для вступления Киева в блок безопасности к этому должны быть готовы и в самой организации.

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