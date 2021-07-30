Сильная страна, которая мчится в НАТО и ЕС: принята Стратегия внешней политики Украины

Стратегия внешней политики Украины включает шесть главных направлений / УНИАН

Украина приняла новую стратегию внешней политики, в которой указан курс государства на интеграцию в Североатлантический альянс и борьбу с агрессией России. Впервые за 30-летие независимости государства появился четкий документ, в которым указаны ключевые направления внешнеполитического развития страны. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В ходе брифинга по итогам заседания СНБО он рассказал о том, что в документе утверждена главная цель страны: утверждение Украины в мире в качестве сильного и авторитетного европейского государства.

Стратегия включает шесть главных направлений

Противодействие агрессивной политике РФ

Курс на вступление в Евросоюз и НАТО

Продвижение национального экспорта и привлечение иностранных инвестиций

Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом

Продвижение позитивного имиджа украинского государства во всем мире

Читайте такжеУкраина стремительно мчится в НАТО: Зеленский дал срочное поручение Кабмину, МИД, СБУ и МинобороныДокумент содержит более 250 пунктов. Все они четко указывают, что Украина позиционирует себя в качестве государства, которое является активным действующим лицом в международных политических процессах, формирует базис безопасности в регионе и мире. При этом указано, что Украина – это страна новых возможностей в сфере экономики.

Интеграция Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с Джо Байденом 7 июня предложил США создать дорожную карту по интеграции украинского государства в НАТО. Инициатива гаранта предполагает план, который должен быть привязан к четким календарным датам.

14 июня Зеленский обратился к Байдену с просьбой сделать конкретное заявление о том, видит ли Запад Украину в НАТО в ближайшей перспективе, и когда Киев сможет получить ПДЧ в коллективный блок безопасности.

Реклама

По итогам саммита НАТО, который состоялся 14 июня, в организации заявили, что Украина вступит в Североатлантический альянс на основании ПДЧ. Однако когда конкретно Киеву будет предоставлен соответствующий план, в Альянсе не уточнили.

Президент США Джо Байден позже сказал, что Украина пока не готова к вступлению в НАТО. Причиной тому является коррупция в украинском государстве.

7 июля в Альянсе сказали, что у НАТО нет конкретных требований по предоставлению ПДЧ, так как это решение, скорее, политического, а не технического характера. При этом Киев также должен учитывать готовность блока к интеграции Украины.

Новость дополняется