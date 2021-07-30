Сильная страна, которая мчится в НАТО и ЕС: принята Стратегия внешней политики Украины

Документ утвержден на заседании Совета национальной безопасности и обороны.
Украина приняла новую стратегию внешней политики, в которой указан курс государства на интеграцию в Североатлантический альянс и борьбу с агрессией России. Впервые за 30-летие независимости государства появился четкий документ, в которым указаны ключевые направления внешнеполитического развития страны. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В ходе брифинга по итогам заседания СНБО он рассказал о том, что в документе утверждена главная цель страны: утверждение Украины в мире в качестве сильного и авторитетного европейского государства.
Стратегия включает шесть главных направлений
- Противодействие агрессивной политике РФ
- Курс на вступление в Евросоюз и НАТО
- Продвижение национального экспорта и привлечение иностранных инвестиций
- Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом
- Продвижение позитивного имиджа украинского государства во всем мире
Читайте такжеУкраина стремительно мчится в НАТО: Зеленский дал срочное поручение Кабмину, МИД, СБУ и МинобороныДокумент содержит более 250 пунктов. Все они четко указывают, что Украина позиционирует себя в качестве государства, которое является активным действующим лицом в международных политических процессах, формирует базис безопасности в регионе и мире. При этом указано, что Украина – это страна новых возможностей в сфере экономики.
Интеграция Украины в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с Джо Байденом 7 июня предложил США создать дорожную карту по интеграции украинского государства в НАТО. Инициатива гаранта предполагает план, который должен быть привязан к четким календарным датам.
14 июня Зеленский обратился к Байдену с просьбой сделать конкретное заявление о том, видит ли Запад Украину в НАТО в ближайшей перспективе, и когда Киев сможет получить ПДЧ в коллективный блок безопасности.
По итогам саммита НАТО, который состоялся 14 июня, в организации заявили, что Украина вступит в Североатлантический альянс на основании ПДЧ. Однако когда конкретно Киеву будет предоставлен соответствующий план, в Альянсе не уточнили.
Президент США Джо Байден позже сказал, что Украина пока не готова к вступлению в НАТО. Причиной тому является коррупция в украинском государстве.
7 июля в Альянсе сказали, что у НАТО нет конкретных требований по предоставлению ПДЧ, так как это решение, скорее, политического, а не технического характера. При этом Киев также должен учитывать готовность блока к интеграции Украины.
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